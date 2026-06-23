Pijana 26-latka spacerowała po torach! W tym czasie powinna znajdować się za kratami

D.P
2026-06-23 14:12

Nocne zgłoszenie mogło zakończyć się tragedią. Na torach między Lęborkiem a Leśnicami zauważono młodą kobietę, która spacerowała po torowisku, a w pewnym momencie nawet usiadła na szynach. Gdy na miejsce dotarli policjanci, wyszło na jaw, że 26-latka była pijana. To jednak nie wszystko. Po sprawdzeniu jej danych okazało się, że jest poszukiwana przez sąd i powinna już odbywać karę więzienia. Podczas interwencji funkcjonariusze znaleźli przy niej również substancję przypominającą narkotyki. Zamiast wrócić do domu, kobieta trafiła za kratki.

Szyny kolejowe z podkładami i kamieniami, w tle rozmazana sceneria torów, symbolizujące zagrożenie. W okręgu policjantka z zamazaną twarzą, prowadząca zatrzymaną 26-latkę w niebieskich jeansach i szarej koszulce. Więcej informacji o zdarzeniu na naszym portalu.
Autor: mat. policji/ Pixabay.com

Nietrzeźwa kobieta na torach w Lęborku. Szybka akcja policji

W sobotę po godzinie 23 lęborscy policjanci otrzymali informację o młodej kobiecie, która miała poruszać się po torowisku między Lęborkiem a Leśnicami. Z relacji zgłaszającego wynikało, że mogła być pod wpływem alkoholu. W pewnym momencie usiadła na torach, a następnie ruszyła w stronę miasta.

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- Dyżurny uzyskał rysopis kobiety i natychmiast skierował na miejsce policjantów służby patrolowej, którzy rozpoczęli poszukiwania. Na ulicy Kolejowej w Lęborku policjanci zwrócili uwagę na zataczającą się pijaną kobietę. Okazało się, że to osoba, której dotyczyło zgłoszenie – informują policjanci.

Zatrzymanie poszukiwanej w woj. pomorskim. 26-latka miała przy sobie marihuanę

W trakcie legitymowania wyszło na jaw, że zatrzymana to 26-letnia mieszkanka powiatu wejherowskiego. Kobieta była poszukiwana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe i miała do odbycia 10-miesięczną karę pozbawienia wolności za kradzież.

- Ponadto policjanci znaleźli przy niej zawiniątko z suszem roślinnym, które zabezpieczyli. Wstępne badanie wykazało, że susz jest najprawdopodobniej marihuaną. Mundurowi zatrzymali 26-latkę – dodają funkcjonariusze.

26-latka usłyszała już zarzut posiadania środków odurzających. Następnie została przewieziona do zakładu karnego, gdzie odbędzie wcześniej zasądzoną karę więzienia za popełnioną kradzież.

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