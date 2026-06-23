Pijana 26-latka spacerowała po torach! W tym czasie powinna znajdować się za kratami

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Nietrzeźwa kobieta na torach w Lęborku. Szybka akcja policji
W sobotę po godzinie 23 lęborscy policjanci otrzymali informację o młodej kobiecie, która miała poruszać się po torowisku między Lęborkiem a Leśnicami. Z relacji zgłaszającego wynikało, że mogła być pod wpływem alkoholu. W pewnym momencie usiadła na torach, a następnie ruszyła w stronę miasta.
- Dyżurny uzyskał rysopis kobiety i natychmiast skierował na miejsce policjantów służby patrolowej, którzy rozpoczęli poszukiwania. Na ulicy Kolejowej w Lęborku policjanci zwrócili uwagę na zataczającą się pijaną kobietę. Okazało się, że to osoba, której dotyczyło zgłoszenie – informują policjanci.
Zatrzymanie poszukiwanej w woj. pomorskim. 26-latka miała przy sobie marihuanę
W trakcie legitymowania wyszło na jaw, że zatrzymana to 26-letnia mieszkanka powiatu wejherowskiego. Kobieta była poszukiwana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe i miała do odbycia 10-miesięczną karę pozbawienia wolności za kradzież.
- Ponadto policjanci znaleźli przy niej zawiniątko z suszem roślinnym, które zabezpieczyli. Wstępne badanie wykazało, że susz jest najprawdopodobniej marihuaną. Mundurowi zatrzymali 26-latkę – dodają funkcjonariusze.
26-latka usłyszała już zarzut posiadania środków odurzających. Następnie została przewieziona do zakładu karnego, gdzie odbędzie wcześniej zasądzoną karę więzienia za popełnioną kradzież.