Pijana 26-latka spacerowała po torach! W tym czasie powinna znajdować się za kratami

Nocne zgłoszenie mogło zakończyć się tragedią. Na torach między Lęborkiem a Leśnicami zauważono młodą kobietę, która spacerowała po torowisku, a w pewnym momencie nawet usiadła na szynach. Gdy na miejsce dotarli policjanci, wyszło na jaw, że 26-latka była pijana. To jednak nie wszystko. Po sprawdzeniu jej danych okazało się, że jest poszukiwana przez sąd i powinna już odbywać karę więzienia. Podczas interwencji funkcjonariusze znaleźli przy niej również substancję przypominającą narkotyki. Zamiast wrócić do domu, kobieta trafiła za kratki.

Autor: mat. policji/ Pixabay.com