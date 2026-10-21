Pierwsza polska elektrownia atomowa. Zobacz najnowsze zdjęcia z placu budowy

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-10-21 18:47

Ruszyły kluczowe prace przygotowawcze na placu budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej w Lubiatowie-Kopalinie. Na Pomorzu trwają intensywne działania związane z wyrównywaniem terenu i tworzeniem nasypów pod tę przełomową inwestycję, która ma zapewnić Polsce tanią i bezpieczną energię, a także suwerenność energetyczną. Projekt, określany jako największa inwestycja w polską gospodarkę, wkracza w fazę realizacji, by przed 2040 rokiem osiągnąć pełną gotowość operacyjną.

Powstaje pierwsza polska elektrownia atomowa

Reporter Radia Eska miał wyjątkową okazję zobaczyć, jak postępują prace na terenie przyszłej polskiej elektrowni atomowej. Odwiedził  plac w miejscowości Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo (województwo pomorskie), który został wybrany jako adres pierwszej elektrowni tego typu w Polsce. 

To inwestycja, która od początku budzi wielkie emocje. Na razie projekt znajduje się na bardzo wczesnym etapie - trwają prace przygotowawcze terenu, na którym ma zostać zrealizowany ten przełomowy dla polskiej energetyki i gospodarki obiekt. Na obszarze ponad 300 hektarów przyszłego placu budowy prowadzone są prace związane z przemieszczaniem i wyrównywaniem gruntu. Powstają dodatkowe nasypy, które pozwolą przygotować teren do rozpoczęcia zasadniczych prac budowlanych. Powstanie także około 6 kilometrów rowów odwadniających wraz z przepustami oraz zabezpieczeniami przeciwerozyjnymi.

W przyszłym roku planowane jest z kolei rozpoczęcie wstępnych robót budowlanych i złożenie oficjalnego wniosku o pozwolenie na budowę. Inwestor zakłada, że uda się je uzyskać już w następnym, 2028 roku. Wówczas ruszą faktyczne prace budowlane, które winny dobiec końca po 7 latach - w 2035 roku. Rok później rozpocznie się eksploatacja komercyjna bloku 1, a w kolejnych dwóch latach otwarte mają zostać bloki 2 i 3. Tym samym cała inwestycja osiągnie status: gotowe przed 2040 rokiem.  

Elektrownia, o której mówiło się od lat

Na początku sierpnia tego roku generalny wykonawca inwestycji, czyli firma Bechtel przejęła od Polskich Elektrowni Jądrowych zarządzanie terenem w gminie Choczewo, na którym powstaje inwestycja. Jednocześnie na placu pod budowę rozpoczęły się prace ziemne realizowane przez Budimex SA.

- To największa inwestycja w polską gospodarkę w historii nowożytnej Polski. To jest inwestycja, która gwarantuje nam, że transformacja energetyczna będzie gwarantowała znowu tym, którzy są w tym procesie najważniejsi - odbiorcom - tanią energię, bezpieczne dostawy energii. Będzie gwarantowała, że będziemy suwerenni energetycznie i będzie gwarantowała budowę nowego łańcucha dostaw - podkreślał podczas uroczystości minister energii Miłosz Motyka. Zaznaczył, że to priorytetowa inwestycja polskiego rządu.

O pierwszej polskiej elektrowni atomowej mówiło się od dekad, była ona w planach kolejnych rządów, jednak jak dotąd nie udało się jej zrealizować. 

Ruszają prace nad polską elektrownią atomową
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