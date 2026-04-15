Pensja na poziomie 9 tysięcy złotych to za mało. Tyle musisz zarabiać, by dostać 4 tys. zł emerytury

Zasady polskiego systemu emerytalnego

System emerytalny w Polsce opiera się na tak zwanej zdefiniowanej składce, co wprost oznacza, że jesień życia finansujemy z odłożonych przez lata środków. Zgromadzone na koncie pieniądze są w momencie przejścia na emeryturę dzielone przez prognozowaną, ustalaną corocznie przez Główny Urząd Statystyczny dalszą długość życia. Zależność jest prosta: wyższe zarobki i późniejsze zakończenie aktywności zawodowej gwarantują pokaźniejszy przelew. Pojawia się więc fundamentalne pytanie o to, jakie zarobki i staż pracy zapewnią seniorowi świadczenie na poziomie 4 tysięcy złotych miesięcznie?

Wymagane zarobki dla 4 tysięcy złotych emerytury

Każdy ubezpieczony może zweryfikować prognozę swojego świadczenia, korzystając z oficjalnego kalkulatora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Po uzupełnieniu danych o wieku, pensji i planowanym momencie rezygnacji z etatu, system generuje szacunkową kwotę.

Jak podaje portal WP, dzisiejszy 40-latek planujący odpoczynek za ćwierć wieku musi inkasować ponad 9 tysięcy złotych brutto miesięcznie, by docelowo otrzymać 4 tysiące złotych emerytury. W przypadku pań próg ten drastycznie rośnie i wynosi nawet około 11 tysięcy złotych brutto. Taka dysproporcja jest bezpośrednim efektem niższego wieku emerytalnego kobiet oraz ich statystycznie dłuższego życia.

Kluczowy termin zakończenia pracy

Ostateczna suma zależy w dużej mierze od tego, w jakim miesiącu podejmiemy decyzję o przejściu na emeryturę. Zasadniczą rolę odgrywa tu przeprowadzana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w czerwcu coroczna waloryzacja kapitału. Z aktualnych prognoz analityków wynika, że tegoroczny wskaźnik waloryzacji składek może przekroczyć 14 procent, co w ostatecznym rozrachunku znacząco podbije wartość przyznanego przez urząd świadczenia.