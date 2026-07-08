Słaba pogoda na Bałtykiem 8-12 lipca 2026

Kto liczył na upalne lato we Władysławowie, ten niestety mocno się rozczaruje. Najbliższe dni nad Bałtykiem to będzie prawdziwy test cierpliwości dla urlopowiczów. Zamiast parawanów, na pierwszym planie będą parasole i wiatrówki. Zacznie się naprawdę nieciekawie.

Już od środy, 8 lipca, pogoda pokaże swoje chłodne oblicze. Termometry wskażą zaledwie 16 stopni, a do tego powieje naprawdę mocny wiatr, osiągający w porywach ponad 9 m/s. Takie warunki, w połączeniu ze słabymi opadami deszczu, skutecznie zniechęcą do plażowania. Po prostu będzie zimno. I mokro. Czwartek przyniesie kosmetyczną zmianę – temperatura może podskoczyć do 17 stopni, ale wciąż będzie wietrznie i deszczowo. To nie jest aura, na którą czekają turyści.

W piątek poczujemy lekkie ocieplenie, bo słupki rtęci dobiją do 18 stopni. Niestety, radość będzie krótka, bo właśnie wtedy deszcz postanowi pokazać, na co go stać. Opady będą intensywniejsze niż w poprzednich dniach. Wiatr nieco osłabnie, ale co z tego, skoro z nieba będzie się lało? Trzy dni pod znakiem chłodu, wiatru i deszczu. Taki jest plan pogody na start.

Aż tu nagle nadejdzie ona. Sobota! To będzie prawdziwy dar od losu i jedyny dzień, który uratuje ten pogodowy maraton. W sobotę, 11 lipca, nastąpi gwałtowny zwrot akcji. Niebo się rozpogodzi, a chmury znikną bez śladu. Temperatura podskoczy do 19 stopni, stając się tym samym najcieplejszym dniem w prognozie. Co najważniejsze, wiatr w końcu odpuści, a po deszczu nie będzie nawet wspomnienia. Słońce. Wreszcie słońce.

Niestety, to co dobre, szybko się kończy. Niedziela, 12 lipca, zafunduje nam brutalny powrót do rzeczywistości. Słoneczna idylla pryśnie jak bańka mydlana. Temperatura spadnie do 17 stopni, wiatr znów przybierze na sile, a z nieba spadnie najmocniejszy deszcz z całego okresu. To będzie mokre i zimne pożegnanie z weekendem.

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Przy takiej aurze trzeba być elastycznym. W deszczową środę, czwartek i piątek klasyczne plażowanie odpada. To jednak świetny moment na długi, hartujący spacer brzegiem morza w dobrej kurtce. Nic tak nie dotlenia jak wzburzony Bałtyk i silny wiatr. Z kolei sobotę trzeba wykorzystać w stu procentach. Rzućcie wszystko i idźcie na plażę! Taka okazja na słońce i bezchmurne niebo może się szybko nie powtórzyć. Chłońcie każdy promień. Niedziela? To znowu dzień na ciepłą herbatę i planowanie aktywności pod dachem, bo spacer w ulewie to już propozycja tylko dla największych twardzieli.

Dane pogodowe: OpenWeather

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