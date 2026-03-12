Para królewska z wizytą w Polsce. W Gdańsku spacerowali i spotkali się ze studentami

Król Szwecji z małżonką z wizytą w Gdańsku - zdjęcia

Po czwartkowych odwiedzinach w Europejskim Centrum Solidarności i spotkaniu z byłym prezydentem Lechem Wałęsą, szwedzka para królewska udała się do centrum Gdańska na zaplanowany spacer Drogą Królewską z prezydentką miasta Aleksandrą Dulkiewicz. Spacer rozpoczął się przy Złotej Bramie i prowadził do Ratusza Głównego Miasta, gdzie monarchowie wpisali się do księgi pamiątkowej miasta oraz Muzeum Gdańska.

Przed Dworem Artusa para królewska spotkała się również ze studentami skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego. O wrażeniach pod tym wydarzeniu z młodymi mieszkańcami miasta rozmawiał reporter Radia ESKA. - To był oczywiście wielki zaszczyt. Starałam się tylko nie zrobić błędów gramatycznych. To była moja główna myśl podczas tej rozmowy: nie wygłupić się przed królem, bo to jednak najważniejsza osoba w kraju - powiedziała jedna z uczestniczek spotkania. - Fajnie, że udało nam się chwilę porozmawiać i zaprezentować się jako osoby łączące Szwecję z Polską - dodał kolejny rozmówca dziennikarza.

Na popołudnie zaplanowano wizytę króla Karola XVI Gustawa i królowej Sylwii wraz z prezydentem Karolem Nawrockim i pierwszą damą Martą Nawrocką w Muzeum II Wojny Światowej. W programie wizyty monarchy znalazł się również udział w konferencji Baltic Sea Security Talks w Teatrze Wybrzeże, poświęconej bezpieczeństwu regionu Morza Bałtyckiego. W tym czasie królowa Sylwia i Marta Nawrocka odwiedzą Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Wizyta szwedzkiej pary królewskiej w Gdańsku zakończy się w Domu Zdrojowym w Brzeźnie, gdzie omawiane będą polsko-szwedzkie inicjatywy na rzecz ochrony Morza Bałtyckiego i środowiska. Po tym spotkaniu planowana jest konferencja prasowa podsumowująca pobyt w Polsce gości ze Szwecji.

Czwartek jest trzecim i ostatnim dniem oficjalnej wizyty szwedzkiej pary królewskiej w Polsce. We wtorek i środę Karol XVI Gustaw oraz królowa Sylwia przebywali w Warszawie, gdzie spotkali się z polską parą prezydencką, marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym i marszałkiem Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską. Król Szwecji spotkał się także z premierem Donaldem Tuskiem i wziął udział w Szwedzko-Polskim Forum Obrony Totalnej "Silniejsi Razem".

