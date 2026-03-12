Najlepsze miasta do życia w Polsce 2026. Gdańsk zaliczył bolesny spadek! [RANKING]

Nowa edycja rankingu miast najlepszych do życia 2026

Znamy wyniki najnowszego rankingu miast najlepszych do życia 2026. Zestawienie przygotowała redakcja Business Insider Polska, porównując warunki życia w 16 największych ośrodkach – po jednym z każdego województwa. Analiza opiera się na sześciu kluczowych wskaźnikach. Trzy z nich dotyczą sytuacji finansowej mieszkańców, czyli poziomu bezrobocia, przeciętnych wynagrodzeń oraz cen mieszkań na rynku wtórnym. Pozostałe odnoszą się do jakości życia i obejmują dostęp do lekarzy, poziom przestępczości oraz jakość powietrza.

Najlepszymi miastami do życia w Polsce na przełomie 2025 i 2026 roku okazały się Poznań i Rzeszów, które zdobyły po 41 punktów i wspólnie zajęły pierwsze miejsce. A jak w tym zestawieniu wypadł Gdańsk? Sprawdzamy.

Gdańsk spadł w rankingu najlepszych miast do życia

Gdańsk zanotował wyraźny spadek w najnowszym rankingu najlepszych miast do życia. Stolica Pomorza zajęła 8. miejsce, podczas gdy w poprzedniej edycji zestawienia przygotowanego przez Business Insider była na 5. pozycji. To najniższa lokata miasta od około dwóch i pół roku.

Choć Gdańsk jeszcze niedawno pojawiał się nawet na podium zestawienia, tym razem wyprzedziły go m.in. Poznań, Rzeszów, Katowice, Lublin oraz Warszawa. Szczególnie duży awans zanotowała stolica, która poprawiła swoje wyniki w kilku kategoriach i awansowała na 5. miejsce.

Spadek Gdańska nie wynika jednak wyłącznie z pogorszenia jego statystyk. Część konkurencyjnych miast po prostu poprawiła swoje wyniki, co wpłynęło na końcową pozycję w zestawieniu.

Miasta najlepsze do życia 2026. Jak Gdańsk wypada w poszczególnych kategoriach?

W analizowanych kategoriach Gdańsk zajmuje raczej środkowe miejsca w zestawieniach. W rankingu jakości powietrza znalazł się stosunkowo wysoko, bo na 2. miejscu, ustępując jedynie Olsztynowi.

Z kolei w innych kategoriach miasto plasuje się w środku stawki. Przykładowo pod względem bezrobocia Gdańsk jest na 8. miejscu, a w przypadku średnich wynagrodzeń zajmuje 3. pozycję, ustępując jedynie Krakowowi i Warszawie.

Ranking Business Insider powstał na podstawie danych z oficjalnych źródeł, m.in. Głównego Urzędu Statystycznego, NFZ, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz portalu Morizon. Punkty przypisane do miast są sumą miejsc zajmowanych w sześciu analizowanych kategoriach. Im mniej punktów, tym wyższa pozycja w rankingu.

