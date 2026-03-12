Najlepsze burgery w Trójmieście - TOP 10 trójmiejskich burgerów

Najlepsza burgerownia Trójmiasto - LISTA
Burgerownie to miejsca, gdzie często szukamy szybkiego i sycącego posiłku, idealnego na lunch w biegu, spotkanie ze znajomymi w luźnej atmosferze czy po prostu by zaspokoić nagły głód po intensywnym dniu. Niezależnie od okazji, wielu smakoszy zadaje sobie pytanie: gdzie jest najlepsza burgerownia w Trójmieście?
- Sob's Smash Burger
- Adres: Świętojańska 95, 81-381 Gdynia
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Przyjechałyśmy aż z Wrocławia aby skosztować tych smashy, i nie zawiodłyśmy się. Naprawdę jest to topka Polski jeżeli chodzi o smash burgery. Bułka mięciutka, a mięso soczyste. Rewelacyjne składniki, a to wszystko w rozsądnych pieniądzach. Polecam zahaczyć o ten lokal każdemu kto odwiedza Trójmiasto"
- Street Food Burger
- Adres: Wolności 1, 81-324 Gdynia
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Jedzonko mega dobre, obsługa miła i pomocna, frytki jak z maka ale lepsze. Mięso w burgerze świetne, nie ciągnęło się tak jak w przypadku niektórych burgerów z wołowiną, składniki bardzo świeże, bułka mięciutka rozpływająca się w ustach. Sos do frytek czosnkowy wydaje mi się że własnoręcznie robiony, całkiem smaczny. Jest opcja dla osób niejedzących mięsa co też jest na plus, a do burgera dostajemy rękawiczki żeby się nie ubrudzić. Jedyny mankament, to nie zauważyłem toalety, chyba nie ma jej w lokalu, no i jak sama pani z obsługi zauważyła brak dużych rękawiczek. Mimo wszystko jedzenie samo się broni i polecam każdemu, z pewnością polecę też znajomym."
- Burger Story
- Adres: Gdyńska 4, 80-340 Gdańsk
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "SZCZERZE POLECAMY! Klimat, jedzenie - istna petarda. Wszystko smaczne, porcje pod korek. Byliśmy dwukrotnie ponieważ byliśmy w Gdańsku na weekend i wszystko bardzo nam smakowało"
- Craft Burger - Strzelców
- Adres: Strzelców 1, 81-586 Gdynia
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobre miejsce na burgera w Gdyni. Składniki świeże, mięso dobrze wysmażone, a całość smaczna i dobrze skomponowana. Zamówienie zostało przygotowane sprawnie, obsługa uprzejma i bezproblemowa. Lokal czysty i zadbany, można spokojnie usiąść i zjeść na miejscu. Solidna opcja, do której warto wracać."
- Barburger
- Adres: Leona Staniszewskiego 26, 81-603 Gdynia
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Nigdy nie jadłam tak pysznych burgerów, widać że ekipa robi to z ogromną pasją i uśmiechem! Mięsko bardzo dobrej jakości, można wybrać sobie stopień wysmażenia. Miejsce ma super klimat, można również przyjść większą ekipą. Polecam!!!"
- Baranola
- Adres: Świętojańska 128, 81-404 Gdynia
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Burger tak smaczny, że zjedliśmy zanim udało nam się zrobić zdjęcie. Ale na szczęście narzeczony zamówił drugiego i oto on"
- HolyBurger Gdańsk
- Adres: 13/15/17, Świętego Ducha, 80-834 Gdańsk
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Bardzo pyszne burgery i frytki . Super klimat , miła obsługa , dobre miejsce na wspólny wypad we dwoje"
- Smashniutko Burger Bar
- Adres: Chylońska 104, 81-033 Gdynia
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Zamówiłem z odbiorem własnym dwa hamburgery Classic i jeden Spicy do tego 3 porcje frytek. Po przyjeździe (15 minut) zamówienie było gotowe i ładnie zapakowane. Hamburgery bardzo smaczne, porządny kawał mięsiwa, bardzo smaczne bułki, z opisu w karcie menu i profilu na Fb wynika, że SB Bar korzysta tylko z bułek ziemniaczanych. Łączny koszt to 140 zł. Miejsce do parkowania znalazłem tuż przy lokalu."
- Wu - Tang Fries | Smash Burger | Gdańsk
- Adres: Jacka Malczewskiego 85/105, 80-112 Gdańsk
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Hamburgery godne wszystkich poprzednich pozytywnych opinii. Frytki cienkie z prawdziwych ziemniaków - sztos. Smashe w stylu Oklahoma - klasa sama w sobie. Na pewno wrócimy pomimo iż lokalizacja oddalona od starego miasta. Szkoda że nie ma koncesji na piwo, ale alkohol szkodzi zdrowiu..."
- SurfBurger & OMG SMASSSH Dąbrowa
- Adres: Nowowiczlińska 13, 81-577 Gdynia
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Smasssh Truflowy przyjemnie dzisiaj zaskoczył! Dodatek Salami Piccante, papryczka chili i sos truflowy robią w nim robotę! Świetna kompozycja!Chętnie wrócę przy takiej dobrej promce jak dzisiaj (19,99PLN). Obsługa super i klimacik na plus"