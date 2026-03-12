Metalowy Mystic Festival oburzył fundację katolicką. Poszło o niefortunną datę i "bluźnierczy charakter"

Mystic Festival w Gdańsku rozwścieczył katolików

Mystic Festival od lat przyciąga tysiące fanów metalu, goszcząc w różnych zakątkach naszego kraju. Kolejna edycja tego popularnego wydarzenia została zaplanowana na okres od 3 do 6 czerwca 2026 roku, a artyści staną na historycznych terenach Stoczni Gdańskiej. W line-upie nadchodzącej imprezy znalazły się Megadeth, Behemoth, Black Label Society, Anthrax oraz Mastodon.

Planowane koncerty zdążyły już wywołać ogromne oburzenie wśród niektórych trójmiejskich wiernych. Przedstawiciele fundacji „Polska Katolicka, nie laicka” stanowczo żądają całkowitego zablokowania tego muzycznego przedsięwzięcia. Aktywiści argumentują swój sprzeciw niefortunnym doborem terminu, ponieważ festiwal pokrywa się z kościelnymi obchodami Bożego Ciała. Środowisko przekonuje również, że problemem nie jest wyłącznie data, ale przede wszystkim skrajnie "bluźnierczy" i jawnie "antychrześcijański" przekaz płynący ze sceny.

- Zostało ono zaplanowane w czasie Uroczystości Bożego Ciała, gdy miliony wiernych w Polsce publicznie oddają cześć Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie na procesjach eucharystycznych. Organizowanie festiwalu o takiej wymowie właśnie w tym dniu trudno uznać za przypadek - czytamy na stronie petycji.

Petycja przeciwko Mystic Festival trafi do Aleksandry Dulkiewicz

Według członków fundacji, muzyczna impreza stanowi bezpośredni atak na wyznawane przez nich wartości. Stworzono petycję pod nazwą „Bluźnierczy spęd w Boże Ciało”, w której zaznaczono, że nadchodzący festiwal absolutnie nie należy do wydarzeń neutralnych religijnie. Zgodnie z oceną pomysłodawców, na scenach wielokrotnie prezentowane są motywy oraz symbole uderzające wprost w chrześcijaństwo.

- To nie jest niewinna gra konwencją – to świadome operowanie znakami świętymi w celu ich zdeformowania, ośmieszenia lub przeciwstawienia Bogu. W teologii moralnej takie działanie nie jest obojętne, ponieważ dotyka sfery kultu i czci należnej wyłącznie Stwórcy - czytamy w komunikacie organizacji w mediach społecznościowych.

Pod oficjalnym wnioskiem o zablokowanie koncertów podpisało się już kilka tysięcy osób. Dokument został skierowany do prezydent Gdańska, Aleksandry Dulkiewicz.

Arkadiusz Hronowski odpowiada fundacji. Co z Mystic Festival?

Głos w sprawie zabrał Arkadiusz Hronowski, będący jednym ze współorganizatorów wydarzenia. Jak wynika z jego wypowiedzi dla "Dziennika Bałtyckiego", protest katolickiej fundacji nie zrobił na nim absolutnie żadnego wrażenia.

– To żadna nowość. To się działo, dzieje i będzie działo. Taki kraj – powiedział w rozmowie z portalem Arkadiusz Hronowski, współorganizator festiwalu.

Przedstawiciel festiwalu stanowczo zaprzeczył, jakoby wybór daty był celowym uderzeniem w uczucia wiernych. Jak zaznacza, twórcy festiwalu od wielu lat rezerwują na koncerty pierwsze dni czerwca. Jednocześnie podkreślają z pełnym przekonaniem, że podczas planowania harmonogramu zupełnie nie biorą pod uwagę układu kościelnego kalendarza.

- Każdy ma prawo do protestu i też to szanuje, ale my robimy swoje - zaznaczył Arkadiusz Hronowski w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim".

Organizator zwrócił uwagę w rozmowie z portalem na bardzo istotny aspekt całej sprawy. Przypomniał, że festiwal to biletowana impreza o charakterze zamkniętym, a wejście na teren stoczni zależy wyłącznie od wolnej woli każdego uczestnika.

