Przerażający telefon na numer alarmowy. Mundurowi ocalili 67-latka w ostatniej chwili

Dramatyczne zgłoszenie pod numer 112. Poszkodowany nie umiał wskazać swojej lokalizacji

Sytuacja rozegrała się w poniedziałkowy poranek 9 marca w okolicach godziny dziewiątej. Właśnie wtedy dyspozytor odebrał niepokojący sygnał od mężczyzny. Głos w słuchawce brzmiał wyjątkowo bełkotliwie, a kontakt z poszkodowanym wielokrotnie ulegał przerwaniu. Dodatkową trudność stanowił fakt, że rozmówca nie umiał dokładnie określić swojego położenia, jednak charakter konwersacji jednoznacznie wskazywał na konieczność interwencji medycznej.

Pracownik centrum powiadamiania ratunkowego błyskawicznie sprawdził dostępne bazy danych, aby zidentyfikować dzwoniącego i namierzyć orientacyjny obszar logowania urządzenia. Te kluczowe ustalenia natychmiast trafiły na biurko oficera dyżurnego służącego w Komendzie Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim. Mundurowi niezwłocznie podjęli działania terenowe mające na celu odnalezienie potrzebującego.

- Z informacji przekazanych przez operatora numeru 112 adres zgłaszającego mógł być w miejscowości Kaczki na terenie gminy Trąbki Wielkie (powiat gdański). Dyżurny natychmiast skierował na miejsce patrol składający się z policjantów dzielnicowych st. asp. Tomasza Masowa i asp. Dawida Bławata. Funkcjonariusze pod wskazanym adresem nikogo nie zastali - informują policjanci z Pruszcza Gdańskiego.

Policjanci z Pruszcza Gdańskiego sprawdzili kilka adresów. Uratowali 67-latka

Stróże prawa postanowili natychmiast przepytać sąsiadów z okolicznych posesji. Niestety żadna ze spotkanych osób nie kojarzyła tożsamości poszukiwanego w tej miejscowości. Mimo początkowych niepowodzeń funkcjonariusze wykazali się ogromną determinacją i doskonałą orientacją w terenie, co pozwoliło im wytypować zupełnie inne miejsce ewentualnego przebywania poszkodowanego mężczyzny.

- Mundurowi pojechali do sąsiedniej miejscowości, gdzie zastali 67-letniego mężczyznę w złym stanie zdrowia. Mieszkaniec gminy Trąbki Wielkie z trudem wypowiadał słowa, nie był w stanie samodzielnie iść, trudność sprawiało mu też napisanie krótkiej wiadomości na kartce - relacjonują funkcjonariusze.

Zauważając niezwykle poważny stan poszkodowanego, patrol policji natychmiast wezwał na miejsce karetkę. Do czasu dotarcia wykwalifikowanych medyków mundurowi zabezpieczali funkcje życiowe mężczyzny. Ostatecznie ratownicy podjęli decyzję o pilnym transporcie 67-letniego mieszkańca gminy Trąbki Wielkie do placówki medycznej zlokalizowanej w Starogardzie Gdańskim z uwagi na uzasadnione obawy wystąpienia udaru.

