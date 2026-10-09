Ostatnie ataki w polskich szkołach. Policja wydała komunikat o internetowym challenge'u

Brutalne ataki na Mazowszu. Policja bada ślad internetowego challenge'u

Po tragicznych zdarzeniach w Leszczydole-Nowinach oraz wcześniejszych informacjach z Ostrołęki rośnie niepokój również w innych miejscowościach Mazowsza. Władze Piaseczna i Wyszkowa postanowiły wprowadzić nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w szkołach i przedszkolach. Zwrócono się do rodziców z apelem, aby w piątek, 9 października, pozostawili swoje dzieci w domach. W ostatnich dniach doszło do dwóch ataków – w Ostrołęce 19-latek zranił dziewięć osób, natomiast pod Wyszkowem 15-latek zaatakował trzy osoby, śmiertelnie raniąc woźną. Trzeciemu atakowi udało się zapobiec w ostatniej chwili. Policjanci sprawdzają, czy zdarzenia mogą być powiązane z internetowym „challengem”. Służby otrzymały bowiem informacje sugerujące taką możliwość. W działania zaangażowano także funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

„- Od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge’u policjanci nieustannie prowadzili czynności, aby zweryfikować te doniesienia. Informujemy, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce. Niemniej policjanci w całym kraju reagują na wszystkie zgłoszenia i wyłapują w sieci każdy niepokojący sygnał” - przekazała w piątek, 9 października, Komenda Główna Policji.

Więcej patroli policyjnych. Mundurowi strzegą szkół w całej Polsce

W związku z serią ataków z użyciem noża w placówkach oświatowych Komenda Główna Policji podjęła decyzję o nasileniu działań prewencyjnych w całej Polsce. Dzielnicowi będą prowadzić częstsze kontrole w pobliżu wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych znajdujących się na podległych im obszarach.

„- Służba patrolowa w okolicach szkół zostanie wzmocniona. Tam, gdzie będzie taka konieczność będziemy wchodzić także do szkoły. Tam, gdzie dyrektorzy będą sobie tego życzyć” - poinformowała mł. insp. Monika Chlebicz, reprezentująca Kujawsko-Pomorską Policję.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie

Reakcja władz Gdańska. Dodatkowe wsparcie psychologiczne w szkołach

Funkcjonariusze będą patrolować okolice szkół zarówno pieszo, jak i radiowozami. Część policjantów może również pełnić służbę w cywilnych ubraniach. Wzmożoną obecność mundurowych w rejonie placówek oświatowych zapowiedziano także w Gdańsku. W odpowiedzi na ostatnie wydarzenia władze miasta przygotowały ponadto dodatkowe działania skierowane do szkół.

„- W szkołach odbędą się spotkania psychologów, pedagogów i wychowawców z uczniami. Będą rozmowy o bezpieczeństwie, reagowaniu na niepokojące sytuacje oraz o tym, gdzie i jak szukać pomocy. Dyrektorzy i nauczyciele otrzymali również jasne wskazówki dotyczące reagowania i wspierania uczniów” - napisała w swoich kanałach społecznościowych Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Ważnym elementem systemu wsparcia jest również Gdańskie Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej, działające przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4. Z bezpłatnej pomocy oferowanej przez tę placówkę mogą korzystać uczniowie, rodzice oraz nauczyciele gdańskich szkół.

„- Jesteśmy uważni, przygotowani i reagujemy. Chcemy, żeby każdy wiedział, gdzie może znaleźć pomoc, a żaden niepokojący sygnał nie został zlekceważony” - dodała prezydent Aleksandra Dulkiewicz.