Najszczęśliwsze kraje świata 2026

Co roku publikowany jest Światowy Raport Szczęścia, który powstaje na podstawie badań prowadzonych wśród mieszkańców 146 państw i opiera się na analizie kilkuletnich danych dotyczących jakości życia, dobrostanu i subiektywnego poczucia zadowolenia. Raport tworzą m.in. naukowcy związani z Uniwersytetem Oksfordzkim we współpracy z instytutem Gallupa. Które kraje w tym roku pojawiły się na szczycie zestawienia? O tym dowiecie się z naszej galerii zdjęć poniżej, w której zebraliśmy 25 pierwszych państw.

Tu żyje się najlepiej. To najszczęśliwsze kraje świata

Nordycka dominacja na czele

W tym roku na czele rankingu znalazło się wiele krajów nordyckich. Dużym zaskoczeniem był też Izrael, który - mimo aktualnych wydarzeń - uplasował się wysoko w zestawieniu. Gdzie jednak znalazła się Polska? Niestety, ale okazuje się, że nie mieliśmy szczęścia i tak naprawdę niewiele brakowało, a nasz kraj zamknąłby powyższy ranking.

Polska nie jest najszczęśliwszym krajem na świecie?

Choć nasz kraj znalazł się w zestawieniu najszczęśliwszych państw świata, to niestety nie pojawiliśmy się na szczycie listy. Polska znalazła się na 24. miejscu, niemal zamykając zestawienie TOP25 - za nami pojawiła się jeszcze tylko Kanada. Warto jednak zauważyć, że w porównaniu do poprzednich lat mamy awans! W 2025 r. mieliśmy 25. miejsce, a w 2024 35. miejsce.

Co więcej, dane oparte na średniej z ostatnich trzech lat pokazują stabilną poprawę pozycji, a w samym zestawieniu za 2025 rok Polska była już na 18. miejscu. To sprawia, że nasz kraj pozostaje najlepiej ocenianym państwem Europy Środkowo-Wschodniej, wyprzedzając m.in. Czechy czy Słowenię.

Co ciekawe, w rankingu Polska uplasowała się także przed wieloma krajami Europy Zachodniej, takimi jak Francja, Hiszpania, Włochy czy Portugalia, co pokazuje, że poziom dobrostanu nad Wisłą stopniowo się poprawia i coraz lepiej wypada na tle całego kontynentu.