Ograniczenia w sprzedaży alkoholu w Malborku? Radni zadecydowali

Nocna prohibicja staje się faktem. Malbork zmienia zasady gry

Malbork dołącza do grona miast na Pomorzu, które zdecydowały się na wprowadzenie nocnej prohibicji. Uchwała w tej sprawie oczekuje na publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, a nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od początku czerwca. Zgodnie z nimi sprzedaż alkoholu w sklepach będzie zakazana w godzinach od 22 do 6.

Miasto idzie tym samym drogą, co m.in. Sopot, Gdańsk, Tczew czy Słupsk, gdzie podobne regulacje funkcjonują już od pewnego czasu. Ograniczenia obejmą sklepy oraz stacje benzynowe, natomiast nie będą dotyczyć lokali gastronomicznych posiadających odpowiednie zezwolenia.

Podczas głosowania w radzie miasta projekt uchwały poparło jedenastu radnych, pięciu było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. W trakcie dyskusji podkreślano negatywne konsekwencje łatwej dostępności alkoholu, które – jak wskazywano – widoczne są m.in. w miejscowym szpitalu.

- Codziennie przywożonych jest karetką około dziesięciu osób pod wpływem alkoholu – skazywała radna Ewa Karamon, cytowana przez Radio Gdańsk.

Zgodnie z planem restrykcje wejdą w życie wraz z początkiem tegorocznego czerwca.

Zakaz sprzedaży po 22:00. Jak prohibicja zmienia nawyki na Pomorzu

Podobne ograniczenia funkcjonują już w innych miastach regionu. W Gdańsku nocna prohibicja obowiązuje od 1 września 2025 roku i obejmuje zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach, na stacjach paliw oraz w punktach detalicznych w godzinach od 22:00 do 6:00 na terenie całego miasta.

Pierwsze analizy wpływu tych przepisów pojawiły się już po miesiącu od ich wprowadzenia. Na podstawie danych z aplikacji PanParagon, cytowanych przez trojmiasto.pl, wynika, że rano (6–9) udział paragonów z alkoholem wynosił 5–7 proc. W ciągu dnia stopniowo rósł – między 10 a 14 osiągał 7,5–9 proc., a po południu (14–18) 10–14 proc. Najwyższe wartości notowano wieczorem – między 18 a 22 nawet co piąty paragon zawierał alkohol, a w godzinach 20–21 wskaźnik sięgał 16,5 proc.

Warto dodać, że pionierem nocnych ograniczeń w regionie był Sopot, gdzie zakaz sprzedaży alkoholu obowiązuje od 2018 roku. W tym przypadku regulacje obejmują krótszy przedział czasowy – od 2:00 do 6:00 rano.

