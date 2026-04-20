Odmowa przyjęcia mandatu od policji. Kiedy sprawa w sądzie opłaca się kierowcy?

Odmowa przyjęcia mandatu od policji. Jakie są procedury?

Jeżeli nie zapłacimy mandatu, np. uznając go za bezzasadny, musimy liczyć się z dalszymi konsekwencjami. Zgodnie z przepisami może zostać wszczęte postępowanie egzekucyjne, co oznacza, że należność może zostać ściągnięta przymusowo, o ile wcześniej nie ulegnie przedawnieniu.

Zgodnie z art. 45 Kodeksu wykroczeń, organ ma trzy lata na dochodzenie zapłaty od momentu przyjęcia mandatu, czyli jego podpisania. Standardowo na uregulowanie należności mamy siedem dni, choć przepisy nie określają dokładnie, kiedy może rozpocząć się egzekucja.

Jeśli jesteśmy przekonani o swojej racji, trzeba działać szybko. Podpisanie mandatu oznacza przyznanie się do winy. Dlatego jeszcze przed jego wystawieniem funkcjonariusz pyta, czy go przyjmujemy — i to właśnie wtedy należy odmówić, jeśli uważamy go za niesłuszny. Po podpisaniu dokumentu taka możliwość już nie istnieje.

W przypadku odmowy sprawa trafia do sądu. Organ, którego funkcjonariusz wystawił mandat, najczęściej policja lub straż miejska, kieruje wniosek o ukaranie, a sąd rozstrzyga, czy kara była zasadna.

Rozprawa w sądzie po odmowie mandatu. Obecność funkcjonariusza

Na rozprawie muszą pojawić się zarówno osoba obwiniona, jak i funkcjonariusz, który nałożył mandat. Policjant powinien znać szczegóły zdarzenia i być gotowy na pytania sądu oraz strony obrony, co stanowi dla niego dodatkowy obowiązek.

Koszty sądowe po odrzuceniu mandatu drogowego. Ryzyko wyższej kary

Decyzja o nieprzyjęciu mandatu wiąże się z ryzykiem wyższych kosztów. Jeśli sąd uzna, że kara była zasadna, nawet niewielka grzywna może znacząco wzrosnąć. Dlatego wchodząc na drogę sądową, trzeba mieć solidne dowody potwierdzające swoją niewinność lub nieadekwatność kary.

Przegrana sprawa o mandat. Kara może wynieść nawet 30 tysięcy złotych

W przypadku przegranej sąd może nałożyć obowiązek zapłaty grzywny oraz pokrycia kosztów postępowania. Zgodnie z przepisami kara może sięgnąć nawet 30 tys. zł, choć w praktyce tak wysokie kwoty zdarzają się rzadko. Do czasu prawomocnego zakończenia sprawy nie ma obowiązku uiszczania grzywny.

Kiedy opłaca się nie przyjąć mandatu od straży miejskiej lub policji?

Choć prawo daje możliwość odmowy w każdej sytuacji, nie zawsze jest to opłacalne. Liczenie na łagodność sądu może okazać się błędem, bo nawet drobna kara może ostatecznie znacząco wzrosnąć.

Decyzja o odmowie powinna być dobrze przemyślana. Warto się na nią zdecydować tylko wtedy, gdy mamy realne szanse udowodnienia swojej niewinności lub wykazania, że mandat był nieadekwatny. Kluczowe znaczenie mają dowody, które będzie można przedstawić przed sądem.

