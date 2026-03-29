Obywatel Węgier ujęty na zamkniętym terenie SKM. Jego zachowanie zaniepokoiło służby

Wtargnięcie na teren SKM w Gdyni

We wtorek 24 marca przy ulicy Morskiej w Gdyni doszło do niepokojącego incydentu. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei dostrzegli intruza na niedostępnym dla osób postronnych obszarze Szybkiej Kolei Miejskiej. Teren elektrowozowni posiadał odpowiednie ogrodzenie oraz wyraźne tablice informacyjne zabraniające wstępu. Mimo to 38-latek postanowił zignorować zakazy i zaczął fotografować stacjonujące wewnątrz składy.

Mundurowi z SOK błyskawicznie obezwładnili intruza i powiadomili odpowiednie służby. Chwilę później na miejsce dotarł wezwany patrol z gdyńskiego komisariatu w Chyloni, aby przejąć sprawcę i wyjaśnić wszystkie okoliczności tego nietypowego zajścia.

Aparat w rękach 38-letniego obcokrajowca

Legitymowanie szybko wykazało, że zatrzymanym miłośnikiem kolei jest obywatel Węgier. Stróże prawa natychmiast zarekwirowali jego profesjonalny sprzęt fotograficzny jako ważny dowód w sprawie. Przedstawiciele policji wielokrotnie podkreślali, że obszar należący do elektrowozowni posiadał jednoznaczne oznakowanie informujące o całkowitym zakazie przebywania osób do tego nieuprawnionych.

Cudzoziemiec trafił prosto do celi w pobliskiej komendzie ze względu na poważne podejrzenie popełnienia przestępstwa. Śledczy dokładnie przeanalizowali zgromadzony materiał i oficjalnie oskarżyli 38-latka o nielegalne przekroczenie granic zamkniętego obiektu, czyli celowe naruszenie miru domowego.

Konsekwencje prawne dla fotografa pociągów

Zgodnie z artykułem 193 Kodeksu karnego nieuzasadnione wtargnięcie na cudzy, strzeżony teren wiąże się z surowymi konsekwencjami. Obywatel Węgier musi liczyć się z wysoką grzywną, karą ograniczenia wolności, a w skrajnym przypadku nawet z rocznym pobytem w zakładzie karnym. Ostateczny wyrok w tej sprawie wkrótce podejmie wyznaczony sąd.

Policyjna akcja Tor trwa na terenie całej Polski

Mundurowi wykorzystali ten gdyński incydent do przypomnienia o ogólnokrajowych działaniach prewencyjnych prowadzonych pod kryptonimem Tor. Głównym założeniem tej szeroko zakrojonej inicjatywy jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa na obszarach przylegających do infrastruktury szynowej oraz stanowcze reagowanie na wszelkie próby nielegalnego wtargnięcia. Funkcjonariusze nieustannie apelują do społeczeństwa, aby nie narażali własnego zdrowia, życia ani nie ryzykowali problemów z prawem wyłącznie w celu zrobienia kilku pamiątkowych ujęć w miejscach objętych bezwzględnym zakazem wstępu.

