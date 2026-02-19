O krok od tragedii na Pomorzu! Ewakuacja na jednej ze stacji benzynowej w Gdańsku

W Gdańsku doszło do rozszczelnienia instalacji gazu na terenie zakładu ORLEN.

Służby ratunkowe ORLEN szybko zabezpieczyły teren i ewakuowały trzy osoby.

Dowiedz się, czy udało się opanować sytuację!

Rozszczelnienie gazu w zakładzie ORLEN. Na miejsce przyjechały służby

W środę, 18 lutego w Gdańsku miało miejsce groźnie wyglądające zdarzenie. W godzinach popołudniowych, na terenie Zakładu Dystrybucyjnego ORLEN przy ul. Elbląskiej doszło do rozszczelnienia instalacji gazu opałowego. Na miejsce natychmiast ruszyły służby ORLEN, by nie dopuścić do tragedii.

Zgłoszenie wpłynęło około godziny 15:46. Do akcji skierowano dwa zastępy straży zakładowej ORLEN, które szybko zabezpieczyły teren i rozpoczęły działania. Jak relacjonuje portal "Puls Gdańska", na miejscu stwierdzono nieszczelność w instalacji gazu opałowego.

Ze względu na możliwe zagrożenie zdecydowano o ewakuacji trzech osób znajdujących się w pobliżu. W sprawie interweniowały dwa zastępy straży zakładowej ORLEN z Gdańska. Na szczęście w zdarzeniu tym nie odnotowano poszkodowanych osób. Akcja nie wymagała wzywania na miejsce pomocy medycznej.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie