Gwiazdy gdańskiego ogrodu zoologicznego skradły serca zwiedzających. To najmłodsi mieszkańcy ogrodu

Córka Sapo i Maleli podbija gdańskie zoo. Samiczka hipopotama karłowatego rośnie w oczach

Jak informuje Gdański Ogród Zoologiczny, w Trójmieście można oglądać dwie niezwykle urocze samiczki. Najmłodsza z nich urodziła się w tym roku. To mała hipopotamica karłowata.

Młode przebywa pod opieką swoich rodziców — 15-letniego Sapo i 9-letniej Maleli — i bardzo szybko się rozwija. Jak przystało na ten gatunek, większość czasu spędza w wodzie, co odwiedzający mogą obserwować na terenie zoo.

- W naszym zoo możecie teraz zaobserwować wyjątkowy duet, mamę z córką. Przy odrobinie szczęścia zobaczycie je podczas relaksu w ich prywatnym wodnym spa - informuje zoo w social mediach.

Hipopotam karłowaty to gatunek zagrożony wyginięciem. Szacuje się, że w naturalnym środowisku żyje już tylko kilka tysięcy osobników, głównie w lasach Afryki Zachodniej. Zwierzę to jest wyraźnie mniejsze od hipopotama nilowego i prowadzi inny tryb życia. Zamiast życia w stadach wybiera samotność.

- W ciągu dnia często odpoczywają w ukryciu, podczas gdy ich więksi krewni najchętniej spędzają ten czas zanurzeni w wodzie. Dlatego warto uzbroić się w cierpliwość, bo choć hipcie lubią drzemki, to w ciągu dnia jest szansa na ciekawe obserwacje ich aktywności. Podpowiadamy – rano zaraz po otwarciu zoo i późnym popołudniem - informuje zoo.

Grudniowe narodziny żyrafy ugandyjskiej. Ważyła kilkadziesiąt kilogramów tuż po porodzie

Drugie młode urodziło się w grudniu ubiegłego roku. Mała żyrafa, będąca pod stałą opieką pracowników zoo, stopniowo oswaja się z otoczeniem, innymi zwierzętami oraz ludźmi. Jej rodzicami są żyrafy ugandyjskie — Alia i Aki. Poród był wymagającym wydarzeniem, dlatego wcześniej przygotowano specjalne pomieszczenie, a jego przebieg można było śledzić dzięki kamerom.

Żyrafy rodzą w pozycji stojącej, przez co młode spada na ziemię z wysokości około półtora metra. Nowo narodzone zwierzę waży zwykle od 30 do 70 kilogramów i mierzy ponad 1,7 metra. Zarówno ciąża, jak i sam poród są dużym wysiłkiem dla samicy.

Poród trwał około godziny i przebiegł bez komplikacji. Już po kilkudziesięciu minutach młode stanęło na nogi i zaczęło próbować ssać mleko. Całe zdarzenie zakończyło się pomyślnie, co było dużą ulgą dla pracowników ogrodu.

Smutne wieści z gdańskiego wybiegu. Zmarł 15-letni Aki, ojciec małej żyrafy

Niestety, na początku marca tego roku zmarł ojciec małej żyrafy urodzonej w gdańskim zoo. Piętnastoletni samiec Aki zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Jego mięsień sercowy był znacznie słabiej rozwinięty niż u innych dorosłych osobników. Choroba ta stopniowo doprowadziła do przewlekłej niewydolności krążenia, co znacząco osłabiło jego organizm.

