Nowa siatka połączeń z gdańskiego lotniska na lato 2026. Loty startują już od 79 zł

Węgierski przewoźnik rozbudowuje bazę w Gdańsku na sezon 2026

Przed lotniskiem w Gdańsku zapowiada się bardzo intensywny sezon letni. Wizz Air planuje uruchomienie wielu nowych kierunków – pierwsze połączenia ruszą już pod koniec marca, ale największe zmiany pojawią się dopiero w maju i czerwcu.

Wiosenna podróż na hiszpańską Majorkę z Gdańska

Sezon rozpocznie się od uruchomienia lotów na hiszpańską Palmę de Mallorca. Połączenie wystartuje 30 marca 2026 roku i będzie dostępne dwa razy w tygodniu – w poniedziałki oraz piątki.

Wyloty z Gdańska zaplanowano na godzinę 18:25, a przyloty na miejsce na 21:40. Samoloty powrotne będą startować o 22:25 i lądować w Gdańsku o 1:35. Ceny biletów zaczynają się od 209 zł za lot w jedną stronę.

Wiosenne wyjazdy i tanie loty do europejskich stolic

Początek maja przyniesie największe rozszerzenie siatki połączeń. Wizz Air uruchomi pięć nowych tras:

estoński Tallin – start 1 maja, pięć rejsów w tygodniu (ceny od 109 zł)

greckie Ateny – start 1 maja, trzy rejsy w tygodniu (ceny od 209 zł)

francuska Nicea – start 2 maja, cztery rejsy w tygodniu (ceny od 179 zł)

litewskie Wilno – start 2 maja, cztery rejsy w tygodniu (ceny od 79 zł)

bułgarska Warna – start 2 maja, cztery rejsy w tygodniu (ceny od 159 zł)

Dzięki temu mieszkańcy Pomorza już w majówkę będą mogli wybierać zarówno między typowo wakacyjnymi destynacjami, jak i krótkimi wypadami do europejskich miast.

Bałkańskie propozycje z Wizz Air na czerwcowy urlop

Na początku czerwca pojawią się kolejne połączenia, głównie do popularnych miejsc turystycznych:

czarnogórska Podgorica – od 7 czerwca, cztery razy w tygodniu (bilety od 219 zł)

chorwacki Dubrownik – od 7 czerwca, dwa razy w tygodniu

chorwacka Rijeka – od 9 czerwca, dwa razy w tygodniu (bilety od 219 zł)

Historyczny rozwój siatki gdańskiego portu lotniczego

Letni rozkład lotów, obowiązujący od 29 marca 2026 roku, będzie jednym z najbardziej rozbudowanych w historii gdańskiego portu.

W ofercie regularnych połączeń znajdzie się:

105 różnych destynacji

29 państw na mapie

82 obsługiwane porty lotnicze

obecność 11 różnych przewoźników

Loty obsłuży łącznie 11 linii lotniczych. Wśród nowych tras pojawią się także m.in. Bruksela czy Palermo. Nie zabraknie również popularnych kierunków takich jak Rzym, Paryż, Londyn, Sztokholm czy Kopenhaga.

Równie imponująco wygląda oferta wakacyjnych lotów czarterowych. W sezonie letnim z Gdańska dostępnych będzie 88 kierunków w 13 krajach.

Najwięcej połączeń zaplanowano do:

greckich wysp i kontynentu

tureckiej riwiery

hiszpańskich wybrzeży

Wśród nowych propozycji znalazły się m.in.:

afrykański Madagaskar (rejon Nosy Be)

włoską Kalabrię (port Lamezia Terme)

północne Maroko (lotnisko Wadżda-Angads)

kanaryjską Gran Canarię

portugalskie Faro

Robert Lewandowski po meczu 26.03.2026