Nowa lista brakujących leków. Ministerstwo Zdrowia bije na alarm

Zagrożone leki w Polsce. Komunikat Ministerstwa Zdrowia

Sytuacja w aptekach znów budzi ogromne obawy. Przedstawiciele resortu zdrowia opublikowali zaktualizowany rejestr medykamentów, których dostępność jest obecnie poważnie zagrożona. Liczba wskazanych pozycji niepokoi medyków oraz chorych. Dokument zawiera setki preparatów, począwszy od środków codziennego użytku, a skończywszy na lekach kluczowych dla ratowania życia.

Wydłużona lista brakujących leków. Zagrożeni cukrzycy

Najnowsze dane wyraźnie pokazują, że kryzys w farmacji się pogłębia, ponieważ rejestr powiększył się z 273 do aż 282 zagrożonych produktów. Eksperci zwracają szczególną uwagę na ogromny niedobór środków przeznaczonych dla diabetyków. Zestawienie obejmuje między innymi niezbędne insuliny. Lekarze alarmują również, że brak ciągłości leczenia w tej konkretnej grupie pacjentów stanowi bezpośrednie niebezpieczeństwo dla ich zdrowia i życia.

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Czy jesteś następnym Einsteinem? Sprawdźmy to! Pytanie 1 z 10 Co to jest "paradoks Olbersa"? Paradoks dotyczący niemożności przewidzenia pogody na dłuższą metę Paradoks wskazujący na sprzeczność między wiecznym i nieskończonym wszechświatem a ciemnym nocnym niebem Paradoks dotyczący trudności w znalezieniu życia pozaziemskiego, mimo dużej liczby planet Następne pytanie

Braki leków na ADHD i schorzenia psychiatryczne

W spisie uwzględniono również środki z metylofenidatem, wykorzystywane w terapii schorzenia ADHD. Te preparaty są niezwykle ważne dla codziennego funkcjonowania wielu dorosłych i dzieci.

Problem dotyczy również asortymentu z zakresu psychiatrii oraz neurologii, w tym leków przeznaczonych dla osób cierpiących na padaczkę i chorobę Parkinsona. Niedostępność tych specyfików wymusza często niespodziewaną modyfikację całego procesu leczenia, co bywa niezwykle obciążające dla chorych.

Inhalatory przy astmie i POChP. Komunikat dla pacjentów

Trudności nie omijają również segmentu leków podawanych drogą wziewną. W wykazie umieszczono specyfiki wspomagające leczenie astmy oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Brak dostępu do inhalatorów w przypadku zaawansowanych stadiów tych dolegliwości grozi nawet pobytem w szpitalu. Kompletny rejestr deficytowych leków udostępniono w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Zdrowia.

Dlaczego brakuje leków w aptekach? To globalne problemy

Braki leków w aptekach mają kilka przyczyn, które często się na siebie nakładają. Jedną z najważniejszych jest tzw. odwrócony łańcuch dystrybucji – leki kupowane w Polsce, gdzie są tańsze, trafiają za granicę i są tam sprzedawane drożej. Choć państwo próbuje to ograniczać, problem wciąż nie zniknął.

Znaczenie mają też trudności produkcyjne i globalne łańcuchy dostaw. Wiele substancji czynnych powstaje w Azji, a zakłócenia transportu czy braki surowców opóźniają dostawy do Polski. Dodatkowo dochodzą problemy logistyczne w kraju - nierówna dystrybucja i braki w hurtowniach sprawiają, że lek dostępny w jednym regionie może być niedostępny w innym.

