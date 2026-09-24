Niewybuch z II wojny światowej wstrzymał przebudowę w Sopocie. Na miejscu pracowali saperzy

Niewybuch zatrzymał przebudowę ulic w Sopocie

Zapowiadana wiosną przebudowa ul. Emilii Plater i ul. Na Wydmach w Sopocie rozpoczęła się w środę 16 września. Jednak już po kilku dniach roboty trzeba było wstrzymać na całą dobę. Podczas prac wykonawca natrafił w wykopie na niewybuch pochodzący z czasów wojny.

- Na budowie nie ma dwóch takich samych dni. Nudno na pewno nie jest! Raz kolizja z niezidentyfikowaną siecią, innym razem deszcz, który zalewa wykop, a czasem… niewybuch z czasów wojny. Taka właśnie niespodzianka czekała na naszego wykonawcę w wykopie przy ul. Emilii Plater. Służby zabezpieczyły miejsce, a saperzy podjęli i unieszkodliwili znaleziony obiekt – poinformował Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie w mediach społecznościowych.

Teren został zabezpieczony, a na miejsce przyjechali saperzy, którzy zajęli się niewybuchem i go unieszkodliwili. Z powodu znaleziska roboty zostały czasowo wstrzymane. Po zakończeniu działań służb wykonawca wrócił na plac budowy w środę.

250-kilogramowa bomba znaleziona na Pomorzu Zachodnim. Saperzy wkroczyli do akcji

Na terenie całej Polski co jakiś czas odnajdywane są pozostałości z czasów II wojny światowej. Niewybuchy i niewypały odkrywane są m.in. podczas prac budowlanych, remontów dróg czy robót ziemnych, ale także przypadkowo w lasach i na polach. Mogą być bardzo niebezpieczne, dlatego pod żadnym pozorem nie należy ich dotykać ani przenosić. Konieczne jest zabezpieczenie miejsca i wezwanie służb, w tym saperów.

Zaledwie kilka dni wcześniej niebezpieczne znalezisko z okresu II wojny światowej odkryto na Pomorzu Zachodnim. W pobliżu węzła Kijewo i ul. Szosa Stargardzka znaleziono ważącą około 250 kg bombę lotniczą. Niewybuch odkryto w piątek, natomiast akcja saperów rozpoczęła się w poniedziałek po godz. 10. Bomba została podjęta i wywieziona w bezpieczne miejsce. Na czas prowadzonych działań wprowadzono objazdy.

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