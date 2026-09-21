Nie wrócił do domu i nie skontaktował się z bliskimi. Zaginął 18-letni Ruslan

Policjanci z Komisariatu Policji II w Gdańsku przy ul. Długiej Grobli 4 prowadzą poszukiwania 18-letniego Ruslana Hnypiuka. Zawiadomienie o jego zaginięciu przyjęli funkcjonariusze komisariatu w Śródmieściu.

Ruslan ma 175 cm wzrostu i szczupłą sylwetkę. Ma ciemne włosy i zielone oczy. Jego znakiem szczególnym są dwa pieprzyki w okolicy podbródka.

W dniu zaginięcia 18-latek miał na sobie czarną bluzę Nike, czarne spodnie dresowe oraz czarną kurtkę z kapturem w biało-czarne plamy.

Policja prosi o pomoc

Każdy, kto widział Ruslana Hnypiuka lub ma informacje dotyczące miejsca jego pobytu, proszony jest o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji II w Gdańsku przy ul. Długiej Grobli 4 pod numerem 47 741 34 22.

Informacje można również przekazać, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub wysyłając wiadomość na adres [email protected].

Policja prosi o każdą informację, która może pomóc w odnalezieniu 18-latka.