Kąpieliska czynne w województwie pomorskim w najbliższy weekend

Na weekend od 10 do 12 lipca 2026 roku w województwie pomorskim dostępnych jest 144 kąpielisk. To wiele możliwości dla każdego, kto szuka miejsc do pływania i wypoczynku nad wodą.

Które kąpieliska będą czynne od 10 lipca 2026 do 12 lipca 2026?

Władysławowo wejście na plażę nr 4 — Władysławowo; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska

— Władysławowo; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska Władysławowo wejście na plażę nr 6 — Władysławowo; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska

— Władysławowo; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska Władysławowo wejście na plażę nr 9 — Władysławowo; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-15-2026-09-06. Karta kąpieliska

— Władysławowo; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-15-2026-09-06. Karta kąpieliska Zajezierskie — Sztum; pow. sztumski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska

Co sprawdzić przed wyjazdem nad wodę?

Zanim wybierzesz się nad wodę, zawsze warto sprawdzić aktualne informacje. W Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego znajdziesz dane o statusie kąpieliska, godzinach otwarcia, obowiązującym regulaminie i innych szczegółach. To pozwoli ci na spokojne zaplanowanie wyjazdu.

Bezpieczeństwo nad wodą

Wypoczywając nad wodą, zadbaj o swoje bezpieczeństwo i innych. Kąp się wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach i zawsze przestrzegaj poleceń ratowników. Ważne jest też, aby cały czas pilnować dzieci oraz unikać wchodzenia do wody po alkoholu. W nagłych wypadkach korzystaj z numeru alarmowego 112.