Kąpieliska czynne w województwie pomorskim w najbliższy weekend
Na weekend od 10 do 12 lipca 2026 roku w województwie pomorskim dostępnych jest 144 kąpielisk. To wiele możliwości dla każdego, kto szuka miejsc do pływania i wypoczynku nad wodą.
Które kąpieliska będą czynne od 10 lipca 2026 do 12 lipca 2026?
- Charzykowy — Charzykowy; pow. chojnicki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Chałupy wejście na plażę nr 21 — Chałupy; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Chłapowo wejście na plażę nr 12 — Chłapowo; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Chłapowo wejście na plażę nr 14 — Chłapowo; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Czernica — Czernica; pow. chojnicki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Czołpino — Czołpino; pow. słupski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-26-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno — Gdańsk; pow. Gdańsk, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-16. Karta kąpieliska
- Dębina — Dębina; pow. słupski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Funka OW Mikomania — Funka; pow. chojnicki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Gdańsk Jelitkowo — Gdańsk; pow. Gdańsk, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-30. Karta kąpieliska
- Gdańsk Orle — Gdańsk; pow. Gdańsk, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-30. Karta kąpieliska
- Gdańsk Sobieszewo — Gdańsk; pow. Gdańsk, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-30. Karta kąpieliska
- Gdańsk Stogi — Gdańsk; pow. Gdańsk, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-26-2026-08-30. Karta kąpieliska
- Gdańsk Świbno — Gdańsk; pow. Gdańsk, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-30. Karta kąpieliska
- Gdynia Babie Doły — Gdynia; pow. Gdynia, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Gdynia Orłowo — Gdynia; pow. Gdynia, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Gdynia Redłowo — Gdynia; pow. Gdynia, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Gdynia Śródmieście — Gdynia; pow. Gdynia, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-26-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Gowidlino — Gowidlino; pow. kartuski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Gołubie — Gołubie; pow. kartuski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Hallera Gdańsk Brzeźno — Gdańsk; pow. Gdańsk, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-30. Karta kąpieliska
- Jastrzębia Góra wejście na plażę nr 22 — Jastrzębia Góra; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Jastrzębia Góra wejście na plażę nr 23 — Jastrzębia Góra; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-15-2026-09-06. Karta kąpieliska
- Jastrzębia Góra wejście na plażę nr 25 — Jastrzębia Góra; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Jeleń — Bytów; pow. bytowski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-22-2026-09-02. Karta kąpieliska
- Jezioro Wysoka – Wycztok — Kamień; pow. wejherowski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Jezioro Zawiat — Bieszkowice; pow. wejherowski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Jezioro Żarnowieckie- Przystań w Nadolu — Nadole; pow. wejherowski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-26-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Junno — Kamienica Królewska; pow. kartuski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Karwia wejście na plażę nr 43 — Karwia; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-15-2026-09-06. Karta kąpieliska
- Karwia wejście na plażę nr 46 — Karwia; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kuksy — Morany; pow. sztumski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko (gminne) na Jeziorze Ocypel Wielki — Ocypel; pow. starogardzki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Balaton — Kwidzyn; pow. kwidzyński, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-26-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko BEAVER przy Ośrodku Kolonijno-Wczasowym Beaver Tourist nad jez. Wielewskim — Rogalewo; pow. kościerski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-20-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Gminne Kolbudy — Kolbudy; pow. gdański, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko gminne w Chmielnie — Chmielno; pow. kartuski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko gminne w Garczu — Garcz; pow. kartuski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko gminne w Przywidzu — Przywidz; pow. gdański, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-26-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Gminne Wdzydze nad jeziorem Jelenie we Wdzydzach — Wdzydze; pow. kościerski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-30. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Harcerskiej Bazy Obozowej w Czernicy — Czernica; pow. chojnicki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-30. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Hotel Gołuń nad jez. Gołuń — Gołuń; pow. kościerski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-29-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Jantar II — Jantar; pow. nowodworski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-30. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Jastarnia Leśna — Jastarnia; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-30. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Jastarnia Nadmorska-Plażowa — Jastarnia; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-30. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Jastarnia Ogrodowa — Jastarnia; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-30. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Jastarnia Zdrojowa — Jastarnia; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-30. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Jezioro Białe — Prokowo; pow. kartuski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Jezioro Klasztorne Duże — Kartuzy; pow. kartuski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Jurata Międzymorze — Jurata; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-30. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Kuźnica Szkoła — Kuźnica; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-30. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Miastko nad jeziorem Lednik — Miastko; pow. bytowski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-26-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Mikoszewo — Mikoszewo; pow. nowodworski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-30. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1 — Krynica Morska; pow. nowodworski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2 — Krynica Morska; pow. nowodworski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-20-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka — Krynica Morska; pow. nowodworski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port — Krynica Morska; pow. nowodworski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Morskie Lubiatowo-pomiędzy wejściem na plażę nr 43 i 44 — Lubiatowo; pow. wejherowski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko morskie w Białogórze — Białogóra; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko morskie w Dębkach — Dębki; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko morskie w Karwieńskich Błotach Drugich — Karwieńskie Błoto Drugie; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko na Jeziorze Ocypel Wielki — Ocypel; pow. starogardzki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko na jeziorze Ocypel Wielki, Ośrodek Kolonijny Hufca Praga-Południe Słoneczna Republika — Ocypel; pow. starogardzki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-29-2026-08-30. Karta kąpieliska
- Kąpielisko na jeziorze Staw Miejski w Debrznie — Debrzno; pow. człuchowski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko na jeziorze Żuczek w Debrznie — Debrzno; pow. człuchowski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko na wodach jeziora Borzechowskiego Wielkiego w Jeziorniku — Borzechowo; pow. starogardzki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko na wodach jeziora Borówno Wielkie w Skarszewach — Skarszewy; pow. starogardzki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko nad j. Szczytno przy Ośrodku Rekreacyjno Wypoczynkowym "Rzewnica" — Rzeczenica; pow. człuchowski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko nad jez. Gałęźnym w Kościerzynie — Kościerzyna; pow. kościerski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-26-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko nad jez. Rzuno w Dziemianach — Dziemiany; pow. kościerski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko nad jez. Skrzynki Duże w Nowym Karpnie — Nowe Karpno; pow. kościerski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko nad Jeziorem Dymno w Koczale — Koczała; pow. człuchowski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko nad jeziorem Końskim w Przechlewie — Przechlewo; pow. człuchowski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-30. Karta kąpieliska
- Kąpielisko nad jeziorem Osuszyno przylegające do Kompleksu Wypoczynkowego Szarlota — Szarlota; pow. kościerski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-20-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko nad Jeziorem Żarnowieckim w Lubkowie-DPS — Lubkowo; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Nowa Plaża — Lubowidz; pow. lęborski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko nr 1 - "Duża Plaża" — Hel; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko nr 2 - "Na Cyplu" — Hel; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko nr 3 - "Mała Plaża" — Hel; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Ośrodek Stawiska — Stawiska; pow. kościerski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-28-2026-08-30. Karta kąpieliska
- Kąpielisko PCM Garczyn — Garczyn; pow. kościerski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Piątkowo przy Ośrodku Wypoczynkowym eFKa nad jez. Wielewskim — Wiele; pow. kościerski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-20-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko przy OW Kaszubski Bór w Sominach — Sominy; pow. bytowski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-01-2026-09-30. Karta kąpieliska
- Kąpielisko przy Ośrodku Wypoczynkowym Kormoran na jeziorem Sudomie — Sycowa Huta; pow. kościerski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-20-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko przy plaży "B" w Łebie — Łeba; pow. lęborski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko przy plaży A w Łebie — Łeba; pow. lęborski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko przy plaży C w Łebie — Łeba; pow. lęborski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Puck — Puck; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-30. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Stegna I — Stegna; pow. nowodworski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-30. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Stegna II — Stegna; pow. nowodworski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-30. Karta kąpieliska
- Kąpielisko w Obłężu — Obłęże; pow. słupski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko we wsi Dobrogoszcz nad jez. Dobrogoszcz — Dobrogoszcz; pow. kościerski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-30. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Wielewskie nad jez. Wielewskim w miejscowości Wiele — Wiele; pow. kościerski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Kąpielisko Świeszyno nad jeziorem Głębokim — Świeszyno; pow. bytowski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-24. Karta kąpieliska
- Kąty Rybackie — Kąty Rybackie; pow. nowodworski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Małe Swornegacie — Małe Swornegacie; pow. chojnicki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Mechelinki — Mechelinki; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Molo Gdańsk Brzeźno — Gdańsk; pow. Gdańsk, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-26-2026-08-30. Karta kąpieliska
- Ostrowite — Ostrowite; pow. chojnicki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Ostrowo Kolonia wejście na plażę nr 32 — Ostrowo; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Ostrowo wejście na plażę nr 35 — Ostrowo; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Osłonino Plaża — Osłonino; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- OW Skierka — Grabowo Parchowskie; pow. bytowski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-30. Karta kąpieliska
- Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny Mausz — Ostrów Mausz; pow. kartuski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Energetyczny Zakątek, Kolano 81, 83-315 Szymbark — Krzeszna; pow. kartuski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-29-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Ośrodek Szkoleniowy WOPR — Człuchów; pow. człuchowski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Ośrodek wypoczynkowy nad Jeziorem Rychnowskim — Człuchów; pow. człuchowski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Park Trendla — Słupsk; pow. Słupsk, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Piastowska Gdańsk Jelitkowo — Gdańsk; pow. Gdańsk, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-16. Karta kąpieliska
- Poddąbie — Poddąbie; pow. słupski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Przewłoka — Przewłoka; pow. słupski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Przy Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Garczynie nad jeziorem Garczyn — Kościerzyna; pow. kościerski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-26-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Rewa od strony Zatoki Gdańskiej — Rewa; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Rewa od strony Zatoki Puckiej — Rewa; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Rowy Wschód Słowińskie I — Rowy; pow. słupski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Rowy Wschód Słowińskie II — Rowy; pow. słupski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Rowy Zachód Apator — Rowy; pow. słupski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Rowy Zachód Centralne — Rowy; pow. słupski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Rowy Zachód Domki Letniskowe — Rowy; pow. słupski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Rowy Zachód Radomsko — Rowy; pow. słupski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Rowy Zachód Słoneczko — Rowy; pow. słupski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Rozewie wejście na plażę nr 16 — Rozewie; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Rzeka Nogat — Malbork; pow. malborski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-27. Karta kąpieliska
- Sopot - 13-17 — Sopot; pow. Sopot, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-30. Karta kąpieliska
- Sopot - Łazienki Południowe I — Sopot; pow. Sopot, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-13-2026-09-13. Karta kąpieliska
- Sopot - Łazienki Południowe II — Sopot; pow. Sopot, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-30. Karta kąpieliska
- Sopot Park Północny — Sopot; pow. Sopot, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-30. Karta kąpieliska
- Sopot-32A-33 — Sopot; pow. Sopot, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-30. Karta kąpieliska
- Sopot-K22 — Sopot; pow. Sopot, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-30. Karta kąpieliska
- Sopot-Kamienny Potok-Koliba — Sopot; pow. Sopot, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-30. Karta kąpieliska
- Stężyca — Stężyca; pow. kartuski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Sulęczyno — Sulęczyno; pow. kartuski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-20. Karta kąpieliska
- Swarzewo Plaża — Swarzewo; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Swornegacie — Swornegacie; pow. chojnicki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Sztutowo — Sztutowo; pow. nowodworski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Słoneczna Zatoka Gowidlino — Gowidlino; pow. kartuski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Ustka Wschód — Ustka; pow. słupski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-15-2026-09-15. Karta kąpieliska
- Ustka Zachód II — Ustka; pow. słupski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Władysławowo wejście na plażę nr 10 — Władysławowo; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Władysławowo wejście na plażę nr 3 odcinek Półwysep Helski — Władysławowo; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Władysławowo wejście na plażę nr 4 — Władysławowo; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Władysławowo wejście na plażę nr 6 — Władysławowo; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
- Władysławowo wejście na plażę nr 9 — Władysławowo; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-15-2026-09-06. Karta kąpieliska
- Zajezierskie — Sztum; pow. sztumski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
Co sprawdzić przed wyjazdem nad wodę?
Zanim wybierzesz się nad wodę, zawsze warto sprawdzić aktualne informacje. W Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego znajdziesz dane o statusie kąpieliska, godzinach otwarcia, obowiązującym regulaminie i innych szczegółach. To pozwoli ci na spokojne zaplanowanie wyjazdu.
Bezpieczeństwo nad wodą
Wypoczywając nad wodą, zadbaj o swoje bezpieczeństwo i innych. Kąp się wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach i zawsze przestrzegaj poleceń ratowników. Ważne jest też, aby cały czas pilnować dzieci oraz unikać wchodzenia do wody po alkoholu. W nagłych wypadkach korzystaj z numeru alarmowego 112.