Nie jedź w ciemno nad wodę. Ta lista kąpielisk na Pomorzu przyda się przed weekendem

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-07-09 15:29

Masz już plany na letni weekend od 10 do 12 lipca 2026 roku i szukasz miejsc nad wodą? Na Pomorzu do dyspozycji jest imponująca liczba 144 czynnych kąpielisk, co daje wiele opcji dla każdego, kto szuka ochłody i relaksu. Zanim wyruszysz, sprawdź listę i dokładnie zaplanuj swoją wyprawę.

Szeroka, piaszczysta plaża nad Bałtykiem z nielicznymi ludźmi. O liście kąpielisk na Pomorzu przeczytasz na Demo.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Ilustracja AI do artykułu o kąpieliskach czynnych w weekend

Kąpieliska czynne w województwie pomorskim w najbliższy weekend

Na weekend od 10 do 12 lipca 2026 roku w województwie pomorskim dostępnych jest 144 kąpielisk. To wiele możliwości dla każdego, kto szuka miejsc do pływania i wypoczynku nad wodą.

Które kąpieliska będą czynne od 10 lipca 2026 do 12 lipca 2026?

  • Charzykowy — Charzykowy; pow. chojnicki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Chałupy wejście na plażę nr 21 — Chałupy; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Chłapowo wejście na plażę nr 12 — Chłapowo; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Chłapowo wejście na plażę nr 14 — Chłapowo; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Czernica — Czernica; pow. chojnicki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Czołpino — Czołpino; pow. słupski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-26-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno — Gdańsk; pow. Gdańsk, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-16. Karta kąpieliska
  • Dębina — Dębina; pow. słupski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Funka OW Mikomania — Funka; pow. chojnicki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Gdańsk Jelitkowo — Gdańsk; pow. Gdańsk, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-30. Karta kąpieliska
  • Gdańsk Orle — Gdańsk; pow. Gdańsk, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-30. Karta kąpieliska
  • Gdańsk Sobieszewo — Gdańsk; pow. Gdańsk, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-30. Karta kąpieliska
  • Gdańsk Stogi — Gdańsk; pow. Gdańsk, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-26-2026-08-30. Karta kąpieliska
  • Gdańsk Świbno — Gdańsk; pow. Gdańsk, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-30. Karta kąpieliska
  • Gdynia Babie Doły — Gdynia; pow. Gdynia, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Gdynia Orłowo — Gdynia; pow. Gdynia, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Gdynia Redłowo — Gdynia; pow. Gdynia, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Gdynia Śródmieście — Gdynia; pow. Gdynia, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-26-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Gowidlino — Gowidlino; pow. kartuski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Gołubie — Gołubie; pow. kartuski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska

  • Hallera Gdańsk Brzeźno — Gdańsk; pow. Gdańsk, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-30. Karta kąpieliska
  • Jastrzębia Góra wejście na plażę nr 22 — Jastrzębia Góra; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Jastrzębia Góra wejście na plażę nr 23 — Jastrzębia Góra; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-15-2026-09-06. Karta kąpieliska
  • Jastrzębia Góra wejście na plażę nr 25 — Jastrzębia Góra; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Jeleń — Bytów; pow. bytowski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-22-2026-09-02. Karta kąpieliska
  • Jezioro Wysoka – Wycztok — Kamień; pow. wejherowski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Jezioro Zawiat — Bieszkowice; pow. wejherowski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Jezioro Żarnowieckie- Przystań w Nadolu — Nadole; pow. wejherowski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-26-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Junno — Kamienica Królewska; pow. kartuski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Karwia wejście na plażę nr 43 — Karwia; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-15-2026-09-06. Karta kąpieliska
  • Karwia wejście na plażę nr 46 — Karwia; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Kuksy — Morany; pow. sztumski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko (gminne) na Jeziorze Ocypel Wielki — Ocypel; pow. starogardzki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko Balaton — Kwidzyn; pow. kwidzyński, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-26-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko BEAVER przy Ośrodku Kolonijno-Wczasowym Beaver Tourist nad jez. Wielewskim — Rogalewo; pow. kościerski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-20-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko Gminne Kolbudy — Kolbudy; pow. gdański, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko gminne w Chmielnie — Chmielno; pow. kartuski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko gminne w Garczu — Garcz; pow. kartuski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko gminne w Przywidzu — Przywidz; pow. gdański, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-26-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko Gminne Wdzydze nad jeziorem Jelenie we Wdzydzach — Wdzydze; pow. kościerski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-30. Karta kąpieliska

  • Kąpielisko Harcerskiej Bazy Obozowej w Czernicy — Czernica; pow. chojnicki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-30. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko Hotel Gołuń nad jez. Gołuń — Gołuń; pow. kościerski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-29-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko Jantar II — Jantar; pow. nowodworski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-30. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko Jastarnia Leśna — Jastarnia; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-30. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko Jastarnia Nadmorska-Plażowa — Jastarnia; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-30. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko Jastarnia Ogrodowa — Jastarnia; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-30. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko Jastarnia Zdrojowa — Jastarnia; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-30. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko Jezioro Białe — Prokowo; pow. kartuski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko Jezioro Klasztorne Duże — Kartuzy; pow. kartuski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko Jurata Międzymorze — Jurata; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-30. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko Kuźnica Szkoła — Kuźnica; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-30. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko Miastko nad jeziorem Lednik — Miastko; pow. bytowski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-26-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko Mikoszewo — Mikoszewo; pow. nowodworski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-30. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1 — Krynica Morska; pow. nowodworski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2 — Krynica Morska; pow. nowodworski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-20-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka — Krynica Morska; pow. nowodworski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port — Krynica Morska; pow. nowodworski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko Morskie Lubiatowo-pomiędzy wejściem na plażę nr 43 i 44 — Lubiatowo; pow. wejherowski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko morskie w Białogórze — Białogóra; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko morskie w Dębkach — Dębki; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska

  • Kąpielisko morskie w Karwieńskich Błotach Drugich — Karwieńskie Błoto Drugie; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko na Jeziorze Ocypel Wielki — Ocypel; pow. starogardzki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko na jeziorze Ocypel Wielki, Ośrodek Kolonijny Hufca Praga-Południe Słoneczna Republika — Ocypel; pow. starogardzki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-29-2026-08-30. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko na jeziorze Staw Miejski w Debrznie — Debrzno; pow. człuchowski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko na jeziorze Żuczek w Debrznie — Debrzno; pow. człuchowski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko na wodach jeziora Borzechowskiego Wielkiego w Jeziorniku — Borzechowo; pow. starogardzki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko na wodach jeziora Borówno Wielkie w Skarszewach — Skarszewy; pow. starogardzki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko nad j. Szczytno przy Ośrodku Rekreacyjno Wypoczynkowym "Rzewnica" — Rzeczenica; pow. człuchowski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko nad jez. Gałęźnym w Kościerzynie — Kościerzyna; pow. kościerski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-26-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko nad jez. Rzuno w Dziemianach — Dziemiany; pow. kościerski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko nad jez. Skrzynki Duże w Nowym Karpnie — Nowe Karpno; pow. kościerski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko nad Jeziorem Dymno w Koczale — Koczała; pow. człuchowski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko nad jeziorem Końskim w Przechlewie — Przechlewo; pow. człuchowski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-30. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko nad jeziorem Osuszyno przylegające do Kompleksu Wypoczynkowego Szarlota — Szarlota; pow. kościerski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-20-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko nad Jeziorem Żarnowieckim w Lubkowie-DPS — Lubkowo; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko Nowa Plaża — Lubowidz; pow. lęborski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko nr 1 - "Duża Plaża" — Hel; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko nr 2 - "Na Cyplu" — Hel; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko nr 3 - "Mała Plaża" — Hel; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko Ośrodek Stawiska — Stawiska; pow. kościerski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-28-2026-08-30. Karta kąpieliska

  • Kąpielisko PCM Garczyn — Garczyn; pow. kościerski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko Piątkowo przy Ośrodku Wypoczynkowym eFKa nad jez. Wielewskim — Wiele; pow. kościerski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-20-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko przy OW Kaszubski Bór w Sominach — Sominy; pow. bytowski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-01-2026-09-30. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko przy Ośrodku Wypoczynkowym Kormoran na jeziorem Sudomie — Sycowa Huta; pow. kościerski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-20-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko przy plaży "B" w Łebie — Łeba; pow. lęborski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko przy plaży A w Łebie — Łeba; pow. lęborski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko przy plaży C w Łebie — Łeba; pow. lęborski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko Puck — Puck; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-30. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko Stegna I — Stegna; pow. nowodworski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-30. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko Stegna II — Stegna; pow. nowodworski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-30. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko w Obłężu — Obłęże; pow. słupski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko we wsi Dobrogoszcz nad jez. Dobrogoszcz — Dobrogoszcz; pow. kościerski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-30. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko Wielewskie nad jez. Wielewskim w miejscowości Wiele — Wiele; pow. kościerski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Kąpielisko Świeszyno nad jeziorem Głębokim — Świeszyno; pow. bytowski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-24. Karta kąpieliska
  • Kąty Rybackie — Kąty Rybackie; pow. nowodworski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Małe Swornegacie — Małe Swornegacie; pow. chojnicki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Mechelinki — Mechelinki; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Molo Gdańsk Brzeźno — Gdańsk; pow. Gdańsk, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-26-2026-08-30. Karta kąpieliska
  • Ostrowite — Ostrowite; pow. chojnicki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Ostrowo Kolonia wejście na plażę nr 32 — Ostrowo; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska

  • Ostrowo wejście na plażę nr 35 — Ostrowo; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Osłonino Plaża — Osłonino; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • OW Skierka — Grabowo Parchowskie; pow. bytowski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-30. Karta kąpieliska
  • Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny Mausz — Ostrów Mausz; pow. kartuski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Energetyczny Zakątek, Kolano 81, 83-315 Szymbark — Krzeszna; pow. kartuski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-29-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Ośrodek Szkoleniowy WOPR — Człuchów; pow. człuchowski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Ośrodek wypoczynkowy nad Jeziorem Rychnowskim — Człuchów; pow. człuchowski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Park Trendla — Słupsk; pow. Słupsk, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Piastowska Gdańsk Jelitkowo — Gdańsk; pow. Gdańsk, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-16. Karta kąpieliska
  • Poddąbie — Poddąbie; pow. słupski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Przewłoka — Przewłoka; pow. słupski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Przy Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Garczynie nad jeziorem Garczyn — Kościerzyna; pow. kościerski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-26-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Rewa od strony Zatoki Gdańskiej — Rewa; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Rewa od strony Zatoki Puckiej — Rewa; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Rowy Wschód Słowińskie I — Rowy; pow. słupski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Rowy Wschód Słowińskie II — Rowy; pow. słupski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Rowy Zachód Apator — Rowy; pow. słupski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Rowy Zachód Centralne — Rowy; pow. słupski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Rowy Zachód Domki Letniskowe — Rowy; pow. słupski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Rowy Zachód Radomsko — Rowy; pow. słupski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska

  • Rowy Zachód Słoneczko — Rowy; pow. słupski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Rozewie wejście na plażę nr 16 — Rozewie; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Rzeka Nogat — Malbork; pow. malborski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-27. Karta kąpieliska
  • Sopot - 13-17 — Sopot; pow. Sopot, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-30. Karta kąpieliska
  • Sopot - Łazienki Południowe I — Sopot; pow. Sopot, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-13-2026-09-13. Karta kąpieliska
  • Sopot - Łazienki Południowe II — Sopot; pow. Sopot, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-30. Karta kąpieliska
  • Sopot Park Północny — Sopot; pow. Sopot, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-30. Karta kąpieliska
  • Sopot-32A-33 — Sopot; pow. Sopot, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-30. Karta kąpieliska
  • Sopot-K22 — Sopot; pow. Sopot, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-30. Karta kąpieliska
  • Sopot-Kamienny Potok-Koliba — Sopot; pow. Sopot, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-30. Karta kąpieliska
  • Stężyca — Stężyca; pow. kartuski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Sulęczyno — Sulęczyno; pow. kartuski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-20. Karta kąpieliska
  • Swarzewo Plaża — Swarzewo; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Swornegacie — Swornegacie; pow. chojnicki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Sztutowo — Sztutowo; pow. nowodworski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Słoneczna Zatoka Gowidlino — Gowidlino; pow. kartuski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Ustka Wschód — Ustka; pow. słupski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-15-2026-09-15. Karta kąpieliska
  • Ustka Zachód II — Ustka; pow. słupski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Władysławowo wejście na plażę nr 10 — Władysławowo; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Władysławowo wejście na plażę nr 3 odcinek Półwysep Helski — Władysławowo; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska

  • Władysławowo wejście na plażę nr 4 — Władysławowo; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Władysławowo wejście na plażę nr 6 — Władysławowo; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-07-01-2026-08-31. Karta kąpieliska
  • Władysławowo wejście na plażę nr 9 — Władysławowo; pow. pucki, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-15-2026-09-06. Karta kąpieliska
  • Zajezierskie — Sztum; pow. sztumski, woj. pomorskie. Sezon: 2026-06-27-2026-08-31. Karta kąpieliska

Co sprawdzić przed wyjazdem nad wodę?

Zanim wybierzesz się nad wodę, zawsze warto sprawdzić aktualne informacje. W Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego znajdziesz dane o statusie kąpieliska, godzinach otwarcia, obowiązującym regulaminie i innych szczegółach. To pozwoli ci na spokojne zaplanowanie wyjazdu.

Bezpieczeństwo nad wodą

Wypoczywając nad wodą, zadbaj o swoje bezpieczeństwo i innych. Kąp się wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach i zawsze przestrzegaj poleceń ratowników. Ważne jest też, aby cały czas pilnować dzieci oraz unikać wchodzenia do wody po alkoholu. W nagłych wypadkach korzystaj z numeru alarmowego 112.

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