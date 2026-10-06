Napadli na jubilera w Oslo. Z promu w Gdyni zeszli prosto w ręce policji

Napadli na jubilera w Oslo i uciekli promem do Gdyni. Polscy funkcjonariusze zepsuli ich plany

Długo nie cieszyli się wolnością. Gdy nad ranem, 2 października, zeszli z promu w Gdyni, czekali już na nich funkcjonariusze. Dwaj obywatele Rumunii są podejrzani o napad na sklep jubilerski w Oslo, do którego doszło 1 października. Z ustaleń norweskich służb wynika, że mężczyźni zagrozili pracownikowi nożem, po czym zabrali złote wyroby warte kilkaset tysięcy koron norweskich. Po rabunku wsiedli do Volkswagena i ruszyli w kierunku portu.

Śledczy szybko ustalili, że podejrzani wsiedli na prom zmierzający do Gdyni. Jeszcze w nocy z 1 na 2 października informacja o mężczyznach dotarła do polskich służb. Po zejściu na ląd obywatele Rumunii zamierzali kontynuować podróż autobusem. Ich plany udaremnili jednak polscy policjanci. Około godz. 7:15 obaj zostali zatrzymani.

- Pilna informacja z norweskiego biura SIRENE trafiła do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, a następnie do gdyńskich funkcjonariuszy oraz Straży Granicznej. 31-latek i 37-latek zostali zatrzymani. Policjanci zabezpieczyli przy nich m.in. 49 złotych łańcuszków – mówi asp. Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.

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Policjanci zabezpieczyli łup i sprzęt. Złodzieje z Oslo trafili do aresztu

Po zatrzymaniu 31-latek i 37-latek trafili do policyjnego aresztu. Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nich także gotówkę w koronach norweskich i rumuńskich, trzy telefony komórkowe, dwie karty SIM, a także odzież należącą do zatrzymanych.

Jeszcze tego samego dnia Prokuratura Okręgowa w Gdańsku złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie obu mężczyzn. Sąd uwzględnił wniosek i zdecydował, że podejrzani pozostaną w areszcie przez najbliższe dwa miesiące.