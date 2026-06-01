Napad na skup złomu. Mężczyzna użył gazu pieprzowego i ukradł gotówkę

D.P
2026-06-01 14:10

Zaatakował pracownicę skupu złomu pod Gdańskiem, używając gazu pieprzowego, a następnie uciekł z kwotą 6 tys. zł. Policja błyskawicznie namierzyła napastnika. 45-latek usłyszał już zarzuty związane z rozbojem. Śledczy twierdzą, że po obezwładnieniu kobiety, mężczyzna oprócz gotówki zabrał również dokumenty. Może spędzić w więzieniu nawet 15 lat.

Napad na terenie skupu złomu w Pruszczu Gdańskim. Sprawca zaatakował pracownicę gazem pieprzowym

Brutalny napad w Pruszczu Gdańskim. Łupem złodzieja padło 6 tys. zł

Do rozboju doszło 25 maja w jednym ze skupów złomu na terenie Pruszcza Gdańskiego. Napastnik użył gazu pieprzowego wobec 49-letniej pracownicy, pozbawiając ją możliwości obrony. Następnie zabrał jej portfel z dokumentami oraz gotówką w wysokości 6 tys. zł. O sprawie szybko zostali powiadomieni policjanci z miejscowej komendy.

Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni.

- Funkcjonariusze kryminalni natychmiast zajęli się tą sprawą. Zebrali dostępne informacje i zabezpieczyli zapisy z monitoringów. Na miejscu zdarzenia pracowali śledczy z udziałem technika kryminalistyki. Mundurowi miedzy innymi zabezpieczyli ślady. Dalsza intensywna praca nad tą sprawą doprowadziła pruszczańskich kryminalnych do wytypowania 45-letniego mieszkańca powiatu sztumskiego, jako potencjalnego sprawcy opisywanego przestępstwa – informują policjanci z Gdańska.

Podejrzany został namierzony bardzo szybko. Już dzień po zdarzeniu funkcjonariusze zatrzymali 45-latka i przewieźli go do policyjnej celi.

Zarzuty dla 45-latka po napadzie. Grozi mu długa odsiadka

Zgromadzone przez śledczych dowody pozwoliły prokuratorowi z Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim przedstawić zatrzymanemu zarzut rozboju. Mężczyzna został objęty dozorem policji, otrzymał zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej, a także musiał wpłacić poręczenie majątkowe w wysokości 10 tys. zł.

- Za rozbój grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności – dodają funkcjonariusze.

