Napad na skup złomu. Mężczyzna użył gazu pieprzowego i ukradł gotówkę

Brutalny napad w Pruszczu Gdańskim. Łupem złodzieja padło 6 tys. zł

Do rozboju doszło 25 maja w jednym ze skupów złomu na terenie Pruszcza Gdańskiego. Napastnik użył gazu pieprzowego wobec 49-letniej pracownicy, pozbawiając ją możliwości obrony. Następnie zabrał jej portfel z dokumentami oraz gotówką w wysokości 6 tys. zł. O sprawie szybko zostali powiadomieni policjanci z miejscowej komendy.

Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni.

- Funkcjonariusze kryminalni natychmiast zajęli się tą sprawą. Zebrali dostępne informacje i zabezpieczyli zapisy z monitoringów. Na miejscu zdarzenia pracowali śledczy z udziałem technika kryminalistyki. Mundurowi miedzy innymi zabezpieczyli ślady. Dalsza intensywna praca nad tą sprawą doprowadziła pruszczańskich kryminalnych do wytypowania 45-letniego mieszkańca powiatu sztumskiego, jako potencjalnego sprawcy opisywanego przestępstwa – informują policjanci z Gdańska.

Podejrzany został namierzony bardzo szybko. Już dzień po zdarzeniu funkcjonariusze zatrzymali 45-latka i przewieźli go do policyjnej celi.

Zarzuty dla 45-latka po napadzie. Grozi mu długa odsiadka

Zgromadzone przez śledczych dowody pozwoliły prokuratorowi z Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim przedstawić zatrzymanemu zarzut rozboju. Mężczyzna został objęty dozorem policji, otrzymał zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej, a także musiał wpłacić poręczenie majątkowe w wysokości 10 tys. zł.

- Za rozbój grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności – dodają funkcjonariusze.

Odlot - zęby Jankesa