Najzabawniejszy żart świata wybrany przez miliony. Ten dowcip zajął pierwsze miejsce

Eksperyment Richarda Wisemana wyłonił najśmieszniejszy dowcip

Według informacji przekazanych przez portal national-geographic.pl, w 2001 roku znany brytyjski psycholog Richard Wiseman zainicjował nietypowe badanie, mające na celu wyłonienie najzabawniejszego kawału na globie. Jego internetowy projekt trwale zapisał się w literaturze naukowej jako jedno z najbardziej rozbudowanych studiów nad ludzkim poczuciem humoru.

Inicjatywa znana pod nazwą LaughLab zgromadziła przed ekranami miliony osób z całego świata, które weryfikowały ogromne zbiory dowcipów. Kiedy naukowcy ostatecznie podsumowali zebrane dane, na szczycie rankingu uplasował się jeden konkretny żart. Chociaż zwycięska anegdota jest niezwykle zwięzła, większość odbiorców przyznaje, że wywołuje ona natychmiastowy uśmiech na twarzy.

LaughLab to największy eksperyment z dowcipami w sieci

Biorący udział w globalnym przedsięwzięciu LaughLab użytkownicy sieci mieli do dyspozycji kilka opcji działania:

publikowanie swoich autorskich żartów,

weryfikowanie i punktowanie anegdot dodanych przez resztę społeczności,

wybieranie tych konkretnych kawałów, które wywołały u nich najszczerszy śmiech.

Całe to internetowe przedsięwzięcie przybrało gigantyczne rozmiary. Katalog powiększył się o przeszło 40 tysięcy różnych kawałów, którym społeczność przyznała łącznie blisko 1,5 miliona not. Skrupulatne przeliczenie zebranych głosów pokazało ostatecznie, że bezapelacyjnym liderem rankingu została banalnie prosta opowiastka, którą prezentujemy w dalszej części tekstu.

Najzabawniejszy żart świata. Ten dowcip zdobył najwięcej punktów

Miano najzabawniejszego żartu świata powędrowało do prostej i zaskakującej historii.

Dwóch myśliwych jest w lesie. Jeden nagle upada i wygląda, jakby przestał oddychać.Drugi w panice dzwoni pod numer alarmowy:– Mój przyjaciel nie żyje! Co mam zrobić?Operator odpowiada:– Proszę się uspokoić. Najpierw upewnijmy się, że naprawdę nie żyje.Słychać strzał.Po chwili myśliwy wraca do telefonu:– Dobrze. I co teraz?

Najzabawniejszy żart świata i jego sekret zdaniem badaczy

Tytuł absolutnie najśmieszniejszego dowcipu na całej planecie przypadł ostatecznie bardzo nieskomplikowanej, a zarazem mocno nieprzewidywalnej opowiastce.

Brytyjski badacz uważa, że sukces tego konkretnego kawału opiera się na umiejętnym połączeniu kilku kluczowych mechanizmów:

maksymalnie przystępnej i zrozumiałej dla każdego fabuły,

zupełnie nieoczekiwanej zmianie kierunku opowieści,

błyskotliwym zburzeniu tego, czego podświadomie spodziewa się odbiorca.

Trzeba przy tym wyraźnie podkreślić jeden ważny aspekt całej tej sprawy. Wyłoniona w badaniu anegdota nie stanowi obiektywnego ideału humoru, lecz jest po prostu kawałem najwyżej ocenionym przez potężną i zróżnicowaną społeczność internetową z wielu krajów.