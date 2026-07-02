Najem krótkoterminowy jeszcze bardziej zaostrzony. Będą kontrole mieszkańców i kary!

Najem krótkoterminowy pod większą kontrolą

Rynek najmu krótkoterminowego w Polsce czekają jedne z największych zmian od lat. Nowe regulacje – wdrażane w związku z unijnym rozporządzeniem – mają uporządkować działalność prowadzoną przez właścicieli mieszkań i ograniczyć szarą strefę. W praktyce oznacza to obowiązkową rejestrację lokali, większą rolę gmin oraz wyraźnie surowsze sankcje dla nielegalnych wynajmujących.

Centralny rejestr mieszkań. Obowiązkowa rejestracja każdego lokalu

Zgodnie z planowanymi przepisami każdy lokal oferowany w najmie krótkoterminowym miałby zostać wpisany do centralnego rejestru mieszkań - CWTON - Centralny Wykaz Turystycznych Obiektów Noclegowych. Właściciel będzie musiał uzyskać indywidualny numer identyfikacyjny, który następnie trzeba będzie umieszczać w ogłoszeniach publikowanych m.in. na platformach rezerwacyjnych.

Bez takiego wpisu wynajem ma być traktowany jako działalność nielegalna, co w praktyce może oznaczać blokadę ofert oraz sankcje administracyjne. Celem rejestru jest przede wszystkim uporządkowanie rynku i zwiększenie transparentności – obecnie znaczna część ofert funkcjonuje poza oficjalnym systemem podatkowym i ewidencyjnym.

Kary sięgające nawet 50 tys. zł i większe uprawnienia dla gmin oraz wspólnot

Jednym z najbardziej restrykcyjnych elementów nowych przepisów są kary finansowe. Za prowadzenie najmu bez rejestracji przewidziano sankcje administracyjne sięgające nawet 50 tys. zł. Dodatkowo nowe przepisy wzmacniają również rolę samorządów. Gminy mają otrzymać możliwość tworzenia lokalnych zasad dotyczących najmu krótkoterminowego, w tym ograniczeń liczby lokali w danej okolicy. Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie zyskają natomiast większy wpływ na to, czy w danym budynku może funkcjonować najem na doby.

Kontrole mieszkań na wniosek mieszkańców

Istotną zmianą jest również wprowadzenie mechanizmów kontroli. W praktyce oznacza to, że mieszkańcy lub wspólnoty będą mogli zgłaszać podejrzenia nielegalnego wynajmu.Na tej podstawie organy administracyjne będą mogły przeprowadzać kontrole, sprawdzając m.in. czy lokal jest zgodny z rejestrem oraz czy spełnia wymagania formalne i bezpieczeństwa.

Nowe przepisy zmierzają do pełnej ewidencji najmu krótkoterminowego w Polsce oraz zwiększenia kontroli nad tym segmentem rynku. Kluczowe zmiany to obowiązkowa rejestracja, wysokie kary, większa rola samorządów oraz możliwość lokalnych ograniczeń. Jeśli reformy wejdą w życie w zapowiadanym kształcie, rynek wynajmu "na doby" stanie się znacznie bardziej regulowany – zbliżając się funkcjonalnie do branży hotelarskiej.