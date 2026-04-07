Najbogatsza wieś na Pomorzu. W okolicy znajduje się jezioro polodowcowe

Najbogatsza gmina na Pomorzu. Lider wyraźnie wyprzedza konkurencję

Pomorze to region o zróżnicowanym krajobrazie. Obok dużych, dynamicznych miast znajdują się tu także malownicze wsie i gminy. Choć często kojarzone są z rolnictwem i spokojnym stylem życia, niektóre z nich wyróżniają się wysokim poziomem zamożności. Gdzie więc znajduje się to „wiejskie bogactwo”?

Z rankingu zamożności za 2025 rok wynika, że najbogatszą gminą wiejską na Pomorzu są Kolbudy. Położona tuż obok Gdańska gmina zdecydowanie dominuje w zestawieniu najzamożniejszych gmin wiejskich w regionie. Z wynikiem 9171,46 zł na mieszkańca wyraźnie wyprzedza pozostałe samorządy. Jej sukces to efekt m.in. bliskości Trójmiasta, dobrze rozwiniętej infrastruktury oraz skutecznego przyciągania inwestorów.

Historia gminy Kolbudy. Od Wolnego Miasta Gdańska do współczesności

Gmina Kolbudy położona jest w północno-zachodniej części powiatu gdańskiego. Do 1920 roku jej obszar znajdował się częściowo w granicach powiatu kartuskiego, a częściowo gdańskiego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, utworzeniu Wolnego Miasta Gdańska i wytyczeniu nowych granic, cały teren przyszłej gminy znalazł się w jego obrębie. Głównie ze względu na przewagę ludności niemieckiej. Obszar ten włączono do powiatu Danziger Höhe, którego władze mieściły się w Gdańsku, poza jego granicami.

1 września 1939 roku, po przejęciu Wolnego Miasta Gdańska przez Niemcy, powiaty Gdańskie Wyżyny i Gdańskie Niziny zostały połączone, tworząc powiat Gdańsk Wieś. W 1998 roku doszło do administracyjnego połączenia wsi Kolbudy Górne i Kolbudy Dolne, choć nazwa gminy pozostała bez zmian. Rok później, w wyniku reformy administracyjnej, gmina Kolbudy została włączona do powiatu gdańskiego w województwie pomorskim.

Jezioro Otomińskie. Przyrodnicza perełka gminy Kolbudy

Na terenie gminy znajduje się Jezioro Otomińskie, położone wśród rozległych i malowniczych kompleksów leśnych, zdominowanych przez buczyny oraz lasy dębowo-bukowe. Akwen stanowi część Otomińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, objętego szczególną ochroną.

Jezioro należy do zbiorników polodowcowych. Powstało w wyniku wypełnienia wodą zagłębień pozostawionych przez lądolód skandynawski.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie