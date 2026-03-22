Najbardziej deszczowe miejsce na świecie. Pada tu przez większość roku

Na świecie istnieją miejsca, które wymykają się naszym wyobrażeniom o klimacie i codziennej pogodzie. Podczas gdy w wielu regionach deszcz jest zjawiskiem sporadycznym lub sezonowym, są też takie zakątki, gdzie opady stają się niemal nieodłącznym elementem rzeczywistości. Tam deszcz nie tylko nawadnia ziemię, ale kształtuje krajobraz, wpływa na architekturę i wyznacza rytm życia mieszkańców.

Najbardziej deszczowe miejsce na świecie

Najbardziej deszczowe miejsce na świecie znajduje się w Indiach, a jest nim miejscowość Mawsynram. To właśnie tam opady osiągają rekordowe wartości - deszcz pada przez większą część roku, często z ogromną intensywnością. Roczne sumy opadów są tak wysokie, że wielokrotnie przewyższają te notowane w innych regionach świata. Tak ekstremalne warunki wynikają m.in. z położenia u podnóża gór Khasi oraz wpływu wilgotnych monsunów znad Zatoki Bengalskiej, które niemal nieustannie przynoszą kolejne ulewy. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie fotografie tej nietypowej miejscowości.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

6

Mawsynram - rekordowe opady

Mawsynram posiada rekord Guinnessa pod względem średniej rocznej sumy opadów. Wynosi ona około 11 800-11 900 mm. Dla porównania, w większości europejskich miast roczna suma opadów wynosi około 500-800 mm. Co ciekawe, mieszkańcy Mawsynram przystosowali się do ekstremalnych warunków:

domy są wzmacniane i wyciszane, by tłumić hałas ulew,

używa się specjalnych osłon z bambusa i liści zamiast klasycznych parasoli,

życie codzienne jest poniekąd podporządkowane rytmowi monsunu.

Mimo wyjątkowo wymagającego klimatu, mieszkańcy nauczyli się też funkcjonować w rytmie nieustannych opadów i traktują je jako naturalną część życia. Codzienność w tej miejscowości podporządkowana jest pogodzie - zdarza się, że szkoły i instytucje publiczne czasowo przerywają działalność z powodu intensywnych ulew. Również sposób odżywiania dostosowano do lokalnych warunków: popularne są proste, trwałe potrawy, takie jak tungtap – aromatyczny dodatek przygotowywany z papryczek chilli, pomidorów i fermentowanych ryb, który szczególnie w okresach najsilniejszych opadów stanowi ważny element diety.