Morze wyrzuciło coś, czego nikt się nie spodziewał. Plażowicz przecierał oczy ze zdumienia

Złoto Bałtyku w kształcie... ryby?

Plaża w Mikoszewie stała się miejscem, o którym mówi cała Polska. Pan Piotr, lokalny pasjonat poszukiwania bursztynu, podczas niedzielnego spaceru nad Bałtykiem i przeszukiwania brzegu natrafił na bryłkę, która od razu przyciągnęła jego uwagę.

Nie była to zwykła grudka „bałtyckiego złota”. Ten bursztyn miał wyraźny, niemal rzeźbiony kształt ryby – z zaznaczonym ogonem, pyszczkiem i charakterystyczną linią grzbietu. Zdjęcia, które trafiły na facebookowy profil „Na Mierzeję”, wywołały prawdziwą burzę zachwytów. Internauci pisali: „Ale rewelacja!”, „Natura jest doskonała”, „Faktycznie widać rybę! Zazdro”.

Wyłowiony 50 metrów od brzegu

Jak wynika z relacji pana Piotra, bursztynowa „ryba” została wyłowiona około 50 metrów od brzegu. To właśnie tam, wśród morskich prądów i wypłukanych niecek, często gromadzą się najcenniejsze okazy.

Na Instagramie znalazcy można zobaczyć więcej zdjęć i nagrań z tego dnia – widać na nich zarówno mniejsze bryłki, jak i tę jedną, wyjątkową perełkę, która skradła show.

Dlaczego wiosna to czas bursztynowych łowów?

Miłośnicy „bałtyckiego złota” dobrze wiedzą, że wczesna wiosna to najlepszy moment na poszukiwania. Morze po zimowych sztormach wypłukuje głębsze warstwy piasku, odsłaniając bursztyny, które przez lata spoczywały na dnie.

Dodatkowo odpływy odsłaniają świeżo wyrzucony materiał – patyki, wodorosty, muszle… i oczywiście bursztyn. Właśnie w takich warunkach najłatwiej trafić na prawdziwe skarby.

Czy to dzieło natury, czy... coś więcej?

Choć bursztyn o fantazyjnych kształtach nie jest niczym niezwykłym, tak wyraźna forma ryby wzbudziła spekulacje. Jedni twierdzą, że to czysty przypadek. Inni – że może to być fragment dawnej ozdoby, który przez lata leżał w morzu i nabrał charakterystycznej patyny.

Jedno jest pewne: takie znaleziska nie zdarzają się często.

Bursztyn – nie tylko piękny, ale i leczniczy

Bursztyn od wieków fascynuje ludzi. Jego ciepła barwa i naturalne inkluzje sprawiają, że jest jednym z najbardziej pożądanych surowców jubilerskich. Nic dziwnego, że każda nietypowa bryłka budzi ogromne zainteresowanie.

Ale to nie wszystko. Bursztyn znany jest również z właściwości leczniczych – stosuje się go w kosmetykach dla skóry wrażliwej, a także w naturalnych terapiach.

11

