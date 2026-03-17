Miliony Polaków popełniają ten błąd. Większość żyje starymi zasadami

Gdzie wyrzucić starą bieliznę w 2026 roku? Nowe zasady zaskakują wielu Polaków

Jeszcze do niedawna sprawa była prosta - zużyta bielizna trafiała do odpadów zmieszanych i nikt się nad tym specjalnie nie zastanawiał. Od 2025 roku wszystko się jednak zmieniło. Tekstylia, w tym majtki czy biustonosze, zostały wyłączone z frakcji zmieszanej i objęte obowiązkiem selektywnej zbiórki.

Stara bielizna to już nie "śmieć zmieszany"

Zgodnie z aktualnymi przepisami zużyte tekstylia - niezależnie od stopnia zniszczenia - nie mogą trafiać do czarnego worka. Powód? Większość współczesnych tkanin zawiera włókna syntetyczne, które rozkładają się przez dziesiątki lat i mogą uwalniać mikroplastik. Gdzie więc wyrzucać takie odpady?

Gdzie wyrzucić starą bieliznę?

W 2026 roku możliwości jest kilka, lecz wszystko zależy od gminy:

pojemniki na tekstylia - coraz częściej pojawiają się przy altanach śmietnikowych,

specjalne worki na tekstylia - odbierane bezpośrednio spod domu w wyznaczonych terminach,

PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) - nadal przyjmuje tekstylia w każdej gminie,

mobilne PSZOK-i.

Co grozi za wyrzucenie ubrań do kosza?

Wyrzucenie ubrań do odpadów zmieszanych w 2026 roku może mieć konkretne konsekwencje. Choć wiele osób nadal robi to z przyzwyczajenia, przepisy są już jasne: tekstylia podlegają selektywnej zbiórce. Co więc grozi za taki błąd?

Wyższa opłata za śmieci.

Kontrola i oznaczenie pojemnika.

Brak odbioru odpadów.

Odpowiedzialność zbiorowa (w blokach problem dotyczy wszystkich mieszkańców. Jeśli ktoś wrzuca tekstylia do zmieszanych, konsekwencje finansowe mogą objąć całą wspólnotę lub spółdzielnię).