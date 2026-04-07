Mercedes zawisł nad rzeką. Policjanci dotarli na miejsce i nie zastali kierowcy!

Porzucony mercedes nad rzeką Redą. Policja z Wejherowa szuka kierowcy

Policja prowadzi działania w sprawie samochodu, który utknął na barierkach nad rzeką Redą w Bolszewie, w powiecie wejherowskim. Najprawdopodobniej osobowy mercedes uderzył w zabezpieczenia i zatrzymał się nad mostem. Zdarzenie zostało zgłoszone w Poniedziałek Wielkanocny, a ze względów bezpieczeństwa przeprawa została zamknięta.

Na razie nie wiadomo, jak doszło do tej sytuacji — odpowiedzi na to pytanie nie mają jeszcze także funkcjonariusze. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, nie zastali nikogo ani w pojeździe, ani w jego otoczeniu.

„- Policjanci prowadzą czynności w tej sprawie. Na miejscu pracował technik kryminalistyki, który przeprowadził oględziny pojazdu i miejsca zdarzenia oraz zabezpieczył ślady. Trwają ustalenia dotyczące przebiegu zdarzenia oraz osoby, która kierowała pojazdem - informuje KPP Wejherowo w mediach społecznościowych.”

Uszkodzony most w Bolszewie. Zamknięta ulica Polna i wyznaczone objazdy

Most pozostaje zamknięty do odwołania. Policja zwraca się do kierowców i pieszych o stosowanie się do wprowadzonych ograniczeń oraz zachowanie szczególnej ostrożności.

„- Most w Bolszewie na ul. Polnej został zamknięty zarówno dla ruchu pojazdów, jak i pieszych. Infrastruktura jest poważnie uszkodzona, miejsce zostało zabezpieczone taśmą. Objazd może się odbywać przez miejscowość ORLE - czytamy w komunikacie.”

Uszkodzony pojazd spowodował poważne straty w infrastrukturze drogowej. O całej sytuacji poinformowano już zarządcę drogi.

„- Informacja o uszkodzeniach została przekazana do zarządcy drogi z prośbą o naprawę infrastruktury - dodają funkcjonariusze.”

