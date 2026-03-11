Masz akt małżeństwa? Zarobisz więcej. Zaskakująca oferta pracy pojawiła się w sieci

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-03-11 19:30

Nietypowa oferta pracy przyciągnęła uwagę Polaków. W jednym z ogłoszeń dotyczących zbioru i pakowania szparagów w Niemczech pojawił się zaskakujący warunek dotyczący wynagrodzenia. Okazuje się, że osoby w związkach małżeńskich mogą liczyć na wyższą stawkę niż single czy pary żyjące bez ślubu. Różnica w zarobkach jest wyraźna.

Z aktem małżeństwa zarobisz więcej

i

Autor: Pradeep Thomas Thundiyil/ Shutterstock Z aktem małżeństwa zarobisz więcej
Praca sezonowa za granicą

Praca sezonowa w Niemczech od lat przyciąga Polaków, zwłaszcza wiosną, gdy rusza słynny sezon na szparagi. W internecie pojawiają się setki ogłoszeń dotyczących zbiorów, sortowania i pakowania warzyw. W ostatnim czasie jedna z ofert zwróciła uwagę portalu Fakt.pl - pracodawca zapowiadał tam wyższe zarobki dla osób, które są w formalnym związku małżeńskim.

Ogłoszenie z nietypowym warunkiem

W jednym z internetowych ogłoszeń dotyczących pracy przy sortowaniu i pakowaniu szparagów pojawiła się dość zaskakująca informacja o wynagrodzeniu. Okazuje się, że wysokość stawki zależy od tego, czy pracownik jest w formalnym związku.

Osoby samotne lub pozostające w nieformalnych relacjach mogą liczyć na około 10,50 euro netto za godzinę, czyli mniej więcej 45 zł "na rękę". Natomiast pracownicy, którzy pokażą akt małżeństwa, mają otrzymać 13,17 euro netto za godzinę, czyli w przeliczeniu prawie 56 zł. Warunkiem ma być przedstawienie dokumentu potwierdzającego zawarcie małżeństwa.

Dlaczego osoba w związku małżeńskim może zarobić więcej?

Powód różnicy w stawkach najpewniej wynika z praktycznych powodów organizacyjnych po stronie pracodawcy. W przypadku pracy sezonowej w rolnictwie, gospodarstwa często starają się zatrudniać osoby, które będą pracować stabilnie przez cały sezon i nie zrezygnują po kilku dniach ciężkiej pracy. Małżeństwa są przez wielu pracodawców postrzegane jako bardziej "pewni" pracownicy – przyjeżdżają razem, wzajemnie się motywują i rzadziej decydują się na nagły wyjazd.

W ogłoszeniu pojawia się jednak pewna niejasność. Pracodawca informuje o wyższej stawce dla osób w związkach małżeńskich, ale nie wskazuje, że do pracy muszą przyjechać oboje małżonkowie. W praktyce oznacza to, że pracownik może pojawić się sam, a wyższą stawkę otrzyma już po okazaniu dokumentu potwierdzającego zawarcie małżeństwa. Nie wiadomo więc, czy chodzi o zachęcenie do przyjazdu par, czy raczej o wewnętrzną zasadę ustaloną przez gospodarstwo.

