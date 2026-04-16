Magiczny rój rozświetli niebo nad Polską. Kiedy obserwować deszcz meteorów?

Wyjątkowa noc z rojem meteorów

Spadające gwiazdy od zawsze fascynują obserwatorów i zachęcają do wypowiadania życzeń, choć z prawdziwymi gwiazdami nie mają nic wspólnego. W rzeczywistości te krótkie, świetliste smugi to bowiem meteory, czyli niewielkie drobiny kosmicznego pyłu, które z ogromną prędkością wpadają w ziemską atmosferę i ulegają spaleniu. Najbardziej spektakularne widowiska na nocnym niebie gwarantują właśnie roje meteorów, podczas których liczba widocznych rozbłysków drastycznie rośnie, tworząc prawdziwie magiczny spektakl.

Rój Lirydów w kwietniu 2026 roku

W kwietniu 2026 roku miłośnicy astronomii będą mogli podziwiać na polskim niebie aktywność Lirydów. Zjawisko to należy do jednych z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych rojów meteorów, z jakimi mamy do czynienia. Powstaje ono w momencie, gdy nasza planeta przecina strugę materii pozostawioną przez kometę C/1861 G1 Thatcher. Niewielkie cząsteczki wpadają wówczas w naszą atmosferę, gdzie w wyniku tarcia spalają się, pozostawiając na niebie wyraźne, świetliste ślady.

Kiedy nastąpi maksimum Lirydów w 2026 roku?

Lirydy regularnie przecinają niebo nad Ziemią w drugiej połowie kwietnia, a ich największa roczna aktywność tradycyjnie przypada w okolicach 22 dnia tego miesiąca. Najlepsze warunki do śledzenia świetlnego widowiska wystąpią w trakcie nocy z 21 na 22 kwietnia oraz z 22 na 23 kwietnia.

Jak obserwować spadające gwiazdy?

Podziwianie meteorów to niezwykle przystępne zajęcie, które nie wymaga skomplikowanego sprzętu astronomicznego, teleskopów ani głębokiej wiedzy kierunkowej. Wystarczy jedynie dobrze zaplanować wieczór i pamiętać o kilku podstawowych zasadach.