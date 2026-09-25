Magda Gessler zrobiła rewolucję, a restauracji nie ma. Zniknęli z miasta!

"Deptak" miał poważne problemy. Na pomoc ruszyła Magda Gessler

Bohaterami ostatniego odcinka byli Małgosia i Łukasz, którzy prowadzili restaurację "Deptak" w centrum Wejherowa. Mimo dobrej lokalizacji lokal nie radził sobie finansowo. Problemem były m.in. niewielka liczba klientów i narastające zadłużenie.

Do restauracji przyjechała więc Magda Gessler, która miała sprawdzić, dlaczego biznes nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Rewolucja objęła zarówno wnętrze, jak i menu oraz nazwę lokalu. Lokal stał się "Tawerną Spod Znaku Ryby", a jego charakter został mocno związany z kuchnią rybną i lokalnymi smakami. W karcie pojawiły się m.in. dania ze śledziem, rybą i owocami morza. Zmienił się również wystrój restauracji.

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Kuchenne Rewolucje 24.09.2026 r. Tawerna spod znaku Ryby, Wejherowo

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Restauracji już nie ma? Właściciele przenieśli biznes

Magda Gessler wróciła do Wejherowa po siedmiu tygodniach, aby sprawdzić, jak restauratorzy poradzili sobie po jej wyjeździe. Nie wszystko było idealne - Gessler miała uwagi m.in. do sosów oraz gołąbka rybnego. Ostatecznie jednak oceniła efekty pracy pozytywnie i dobrze podsumowała przeprowadzoną rewolucję.

W momencie emisji odcinka (24.09.2026) sytuacja wyglądała jednak już zupełnie inaczej. Dawnego lokalu "Tawerny Spod Znaku Ryby" w Wejherowie nie ma. Okazało się, że restauratorzy zdecydowali się przenieść biznes do pobliskiej Redy. Tawerna Spod Znaku Ryby działa obecnie w nowej lokalizacji przy ul. Gdańskiej 42 w Redzie.

Po emisji naszego odcinka „Kuchennych Rewolucji” pojawiło się wiele pytań i komentarzy dotyczących naszego nowego miejsca. Dlatego chcemy powiedzieć to jasno: NIE ZAMKNELIŚMY SIĘ I JESTEŚMY W REDZIE! To właśnie tutaj nowe życie dostała Tawerna — nowe miejsce, nowa energia, ale z tym wszystkim, co Pani Magda zostawiła u nas podczas „Kuchennych Rewolucji”. - poinformował lokal na Facebooku.

Dla osób oglądających program sytuacja mogła być zaskakująca. W odcinku widzimy restaurację w Wejherowie, podczas gdy po zakończeniu nagrań lokalu nie ma. Wiadomo już jednak, że obiekt zmienił po prostu adres, więc osoby zainteresowane odwiedzeniem restauracji i spróbowaniem pozycji z menu, muszą wybrać się do Redy, a nie do Wejherowa.