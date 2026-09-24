Legenda polskiej estrady zaśpiewa w Gdyni. Zaplanowano aż dwa darmowe koncerty

VIII Pomorski Dzień Seniora. Sława Przybylska zaśpiewa w Gdyni dwa razy

Gdynia przygotowuje się do VIII Pomorskiego Dnia Seniora. Dwudniowe wydarzenie odbędzie się w najbliższy weekend i będzie okazją do wspólnej zabawy oraz spotkań. Jedną z głównych atrakcji będzie występ Sławy Przybylskiej. Legendarna polska wokalistka pojawi się przed publicznością aż dwa razy.

Sława Przybylska zaśpiewa w Gdyni

Pierwszy występ artystki odbędzie się w sobotę, 26 września, o godz. 15 w sali Zarządu Morskiego Portu Gdynia przy ul. Rotterdamskiej 9. Organizatorzy zapowiadają, że Sława Przybylska ponownie pojawi się na scenie następnego dnia – w niedzielę. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.

Pomorski Dzień Seniora rozpocznie się jednak już wcześniej. W sobotę o godz. 12 sprzed Urzędu Miasta Gdyni przy al. Piłsudskiego 52 wyruszy tradycyjny Przemarsz Seniorów. Jego uczestnicy przejdą ulicą Świętojańską na Plac Kaszubski.

Kariera Sławy Przybylskiej. Ikona polskiej muzyki skończy w tym roku 95 lat

Sława Przybylska należy do najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej piosenki. Urodziła się 2 listopada 1931 roku w Międzyrzecu Podlaskim, a karierę sceniczną rozpoczęła w latach 50. W 1957 roku wygrała konkurs piosenkarski organizowany przez Władysława Szpilmana, dzięki czemu rozpoczęła profesjonalne nagrania. Wielką popularność przyniosła jej rok później piosenka „Pamiętasz, była jesień”, nagrana do filmu „Pożegnania” Wojciecha Jerzego Hasa. Później wylansowała m.in. „Miłość w Portofino”, „Okularników” oraz „Na Francuskiej”.

Przez kolejne dziesięciolecia artystka koncertowała zarówno w Polsce, jak i za granicą, a także występowała w radiu, telewizji i teatrach. W 2001 roku ogłosiła zakończenie kariery, jednak później nadal pojawiała się na scenie, a od 2023 roku znów regularnie koncertuje. W tym roku Sława Przybylska skończy 95 lat i wciąż pozostaje aktywna zawodowo. W kwietniu 2026 roku zapowiedziała jednak, że z końcem roku zamierza zakończyć działalność estradową.

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