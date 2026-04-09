Krzysztof Jackowski ujawnia prawdę o nadchodzącym lecie. Ta wizja nie spodoba się urlopowiczom

Prognoza pogody na 2026 rok. Kiedy nadejdzie prawdziwe ocieplenie?

Początek 2026 roku przyniósł sporo pogodowych niespodzianek. Najpierw pojawił się nagły powrót zimy, a później marznące opady i niebezpieczna gołoledź. Mimo że mamy już kwiecień, aura wciąż nie rozpieszcza, a synoptycy wskazują, że na prawdziwe ocieplenie trzeba poczekać do połowy miesiąca.

Długoterminowe prognozy sugerują jednak poprawę. Maj ma być spokojny i bardziej stabilny, z temperaturami zbliżonymi do normy, co oznacza typowo wiosenną, przyjemną pogodę. Wyraźne ocieplenie ma nadejść w czerwcu, kiedy – według IMGW – pojawi się już lato. Temperatury mają być wyraźnie wyższe od normy, a średnie wartości osiągną m.in. ponad 15–16°C w Gdańsku i nawet 17–18°C we Wrocławiu.

Pytanie o lato pozostaje jednak otwarte. Prognozy na kilka miesięcy naprzód nie są w pełni wiarygodne. Już zimą jasnowidz Krzysztof Jackowski przekonywał, że jego wizja silnych mrozów się sprawdziła, a przy okazji zapowiedział, czego – jego zdaniem – można się spodziewać w drugiej połowie 2026 roku.

Jasnowidz z Człuchowa nie ma złudzeń. Wakacje 2026 pod znakiem załamania pogody

Największe obawy jasnowidz wiąże właśnie z nadchodzącym latem. Już na początku zaznaczał, że jego przewidywania nie napawają optymizmem. W jego ocenie poprzednie lato było chłodne i deszczowe, a kolejne może wyglądać bardzo podobnie.

– Nawet nie chce mi się mówić. To lato też będzie "brzydkie". Niestety ostatnio lata w lecie jest bardzo niewiele. Słońca prawie nie ma – tłumaczył Jackowski.

Zdaniem Krzysztofa Jackowskiego czasy stabilnych, słonecznych wakacji należą już do przeszłości.

– Skończył się czas upalnych miesięcy. Teraz one będą bardzo zmienne – dodał jasnowidz z Człuchowa.

Kim jest Krzysztof Jackowski? Kontrowersyjne wizje przyciągają tłumy

Krzysztof Jackowski z Człuchowa to jeden z najbardziej rozpoznawalnych jasnowidzów w Polsce. Od lat przekonuje, że dzięki intuicji i wizjom potrafi przewidywać przyszłość. Regularnie komentuje m.in. wydarzenia polityczne, katastrofy, konflikty zbrojne, a także prognozuje pogodę.

Swoją działalność rozpoczął wiele lat temu, zdobywając rozgłos dzięki udziałowi w poszukiwaniach osób zaginionych oraz komentowaniu bieżących wydarzeń. Obecnie swoje przewidywania publikuje w mediach i w internecie, przyciągając zarówno zwolenników, jak i krytyków swojej działalności.

