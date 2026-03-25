Kryzys demograficzny na Pomorzu. Te nadmorskie miejscowości błyskawicznie tracą mieszkańców

Kryzys demograficzny i spadek liczby ludności w Polsce

Nasz kraj od dłuższego czasu doświadcza poważnego załamania populacyjnego. Obywateli nieustannie ubywa, a eksperckie prognozy dowodzą, iż w kolejnych dziesięcioleciach ten niekorzystny trend drastycznie przyspieszy. Winę za to ponosi m.in. mała ilość porodów, podeszły wiek społeczeństwa i masowe migracje.

Znaczna część Polaków opuszcza prowincję, wybierając przeprowadzki do ogromnych metropolii albo zagraniczną emigrację, przez co całe terytoria pustoszeją. Ten negatywny proces najmocniej uderza w lokalne ośrodki, gdzie ubytek populacji następuje znacznie gwałtowniej niż w wielkich miejscowościach, generując dotkliwe problemy o charakterze społecznym i ekonomicznym.

Masowy exodus z nadmorskich kurortów

Teoretycznie lokalizacje położone nad brzegiem Bałtyku powinny uchodzić za wymarzone obszary do osiedlenia się na stałe. Dostęp do plaży, piękne widoki, świetne powietrze i bogata baza turystyczna kreują wizerunek strefy idealnej do życia. Praktyka pokazuje jednak zupełnie inny obraz, o czym dobitnie świadczą twarde statystyki udostępnione niedawno przez serwis polskawliczbach.pl.

Najszybciej wyludniające się miasta w kraju

Zestawienie pod tytułem "Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce" bezlitośnie obnaża fakt, iż czołówkę rankingu okupują kurorty leżące nad Bałtykiem. O których lokalizacjach dokładnie mowa? Gdzie w okresie 2002-2024 zniknęło najwięcej obywateli? Szczegółowe odpowiedzi na te nurtujące pytania zaprezentowano w przygotowanej poniżej galerii zdjęciowej.

Masowy exodus z polskich miast na Pomorzu

Dramatyczna kondycja demograficzna nad Wisłą

Demograficzna sytuacja Polski coraz częściej określana jest jako niezwykle krucha. Wskaźnik narodzin od dłuższego czasu utrzymuje się na słabym pułapie, który absolutnie nie zapewnia naturalnej wymiany pokoleniowej. Równolegle nieprzerwanie powiększa się odsetek zgonów, co brutalnie potęguje ogólny deficyt ludnościowy całego kraju.

Co gorsza, nieustannie borykamy się z ucieczką młodego pokolenia do ogromnych aglomeracji oraz innych państw. Konsekwencją tego zjawiska jest błyskawiczne starzenie się społeczeństwa. Analitycy ostrzegają, że bez wdrożenia radykalnych reform, ubytek mieszkańców utrzyma się przez dziesięciolecia, rzutując destrukcyjnie na wiele filarów państwa.