Mniej niż 1500 zł, 29 stopni i all inclusive. 7 dni w luksusie za grosze

Wakacyjny raj Polaków obniżył ceny

Dla wielu Polaków Egipt od lat pozostaje synonimem idealnych wakacji - przewidywalnych, słonecznych i stosunkowo niedrogich. To kierunek, do którego lata się właściwie przez cały rok. Stabilny klimat, ciepłe morze i rozbudowana oferta hoteli all inclusive sprawiają, że kraj ten niezmiennie znajduje się w czołówce najpopularniejszych destynacji urlopowych. W ostatnim czasie zainteresowanie wyjazdami dodatkowo rośnie, bo ceny potrafią zaskoczyć nawet doświadczonych turystów. Promocje i oferty last minute sprawiają, że tygodniowy pobyt w dobrym standardzie bywa dostępny za kwoty, które jeszcze niedawno wydawały się nierealne.

Wakacje w Egipcie tańsze niż zazwyczaj. Gdzie jest haczyk?

Choć wyjątkowo niskie ceny wakacji mogą wyglądać jak okazja bez żadnych wad, nie biorą się znikąd. Głównym powodem obecnych obniżek jest napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie i trwające konflikty w regionie, które wpływają na postrzeganie bezpieczeństwa przez turystów.

Choć same kurorty turystyczne pozostają oddalone od terenów objętych działaniami wojennymi i funkcjonują normalnie, część osób rezygnuje z wyjazdów lub odkłada decyzję o wakacjach. To z kolei sprawia, że biura podróży, chcąc utrzymać zainteresowanie i wypełnić miejsca w hotelach oraz samolotach, znacząco obniżają ceny.

Tanie wakacje w Egipcie

Przeglądając oferty znanych w Polsce biur podróży natkneliśmy się m.in. na wycieczkę do Egiptu za 1420 zł/os. W cenie mamy już przeloty w obie strony, nocleg i wyżywienie all inclusive. Obecnie pogoda w Egipcie jest wręcz idealna, bo temperatura to 25-30 stopni Celsjusza. Czy jednak taki wyjazd jest bezpieczny?

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

To nowy Egipt. Niewielu Polaków wie o jego istnienieniu

7

Czy w Egipcie jest teraz bezpiecznie?

Zgodnie z danymi opublikowanymi 3 marca 2026 roku przez MSZ na gov.pl, okazuje się, że osoby wyjeżdżające do Egiptu powinny zachować szczególną ostrożność.

MSZ odradza podróże, które nie są konieczne do Doliny Nilu pomiędzy Asuanem i granicą z Sudanem (z wyjątkiem Abu Simbel). Na pozostałym terytorium Egiptu zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności - czytamy na gov.pl.