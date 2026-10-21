Kradli ludzkie włosy w różnych częściach kraju. Wartość łupu przyprawia o zawrót głowy

Włamanie do hurtowni w Gdańsku. Złodzieje ukradli naturalne włosy

Po kilku miesiącach intensywnych działań gdańscy kryminalni zatrzymali trzy osoby podejrzewane o serię kradzieży naturalnych włosów. Policjanci ujęli dwie kobiety w wieku 32 i 38 lat oraz 46-letniego mężczyznę. Sprawa rozpoczęła się 28 kwietnia 2026 roku, kiedy funkcjonariusze zostali powiadomieni o włamaniu do hurtowni włosów naturalnych w Gdańsku.

Według ustaleń policji zamaskowani złodzieje pod osłoną nocy przedostali się na teren przedsiębiorstwa, po czym weszli do pomieszczenia sprzedażowego. Do zabranych ze sobą toreb spakowali włosy służące do przedłużania fryzur, warte niemal milion złotych. Następnie wraz z łupem zbiegli z miejsca włamania. Sprawą niezwłocznie zajęli się gdańscy policjanci z pionu kryminalnego.

- Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringów, zabezpieczyli ślady, przesłuchali świadków, szczegółowo analizowali zebrane informacje, a także rozpoczęli szeroko zakrojone działania operacyjne. Skrupulatna praca policjantów pozwoliła na wytypowanie trzech sprawców odpowiedzialnych za to zdarzenie i wytypowanie miejsc ich pobytu – informuje mł. asp. Aleksandra Kluge z gdańskiej komendy.

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Kontrterroryści w akcji. Policja namierzyła sprawców kradzieży w Pruszczu Gdańskim

Przełom nastąpił 20 sierpnia, gdy gdańscy kryminalni zatrzymali 32-letnią mieszkankę Gdańska. W trakcie przeszukania jej miejsca zamieszkania odkryli część włosów skradzionych z hurtowni. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu kobiety.

Również 20 sierpnia policjanci, przy wsparciu kontrterrorystów, zatrzymali 46-latka w Pruszczu Gdańskim. Podczas przeszukania jego mieszkania znaleźli przedmioty służące do dokonywania włamań. Mężczyźnie przedstawiono zarzuty, jednak sąd początkowo nie zgodził się na jego aresztowanie. Zdecydował natomiast o objęciu go dozorem policyjnym.

- Prokurator odwołał się do decyzji sądu, w związku z czym sąd wyższej instancji zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. 46-latek został więc ponownie zatrzymany przez kryminalnych 13 października w miejscowości Wiele, a obecnie przebywa w areszcie. 10 września na terenie Pruszcza Gdańskiego zatrzymana została również 38-latka. Kobieta podczas zatrzymania miała przyczepione do swoich włosów te, najprawdopodobniej pochodzące z kradzieży – dodaje mł. asp. Aleksandra Kluge.

Skradzione włosy w salonie w Straszynie. Ogromne straty hurtowni

38-letnią kobietę zabrano na komisariat, gdzie funkcjonariusze wykonali z nią niezbędne czynności. Ona także została tymczasowo aresztowana na mocy decyzji sądu.

Tego samego dnia policjanci dotarli również do jednego z salonów fryzjerskich w Straszynie. Znaleźli tam część skradzionych włosów. W toku dalszego śledztwa ustalili ponadto, że zatrzymane osoby są podejrzane o udział w dwóch kolejnych włamaniach do hurtowni naturalnych włosów. Do pierwszego doszło w kwietniu 2026 roku w Kowalach, natomiast do drugiego w lipcu w Poznaniu.

Każda z trzech zatrzymanych osób usłyszała trzy zarzuty kradzieży z włamaniem. Straty poniesione przez pokrzywdzone firmy wyniosły łącznie ponad milion złotych. Postępowanie w tej sprawie wciąż jest prowadzone. Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

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