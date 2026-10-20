Dyniowa farma w centrum Gdańska! Setki dyń i bajkowa sceneria przyciągają tłumy

Halloween coraz bliżej! Dynie, przebierańcy i jesienne dekoracje

Już za niecałe dwa tygodnie na ulicach pojawią się dzieci przebrane za duchy, czarownice i inne upiorne postacie. Wiele lokali w Trójmieście ozdobią charakterystyczne lampiony z wydrążonych dyń, a najmłodsi wyruszą na poszukiwanie słodyczy, pukając do drzwi i wołając „cukierek albo psikus”. Halloween, którego korzenie sięgają dawnych tradycji celtyckich, obchodzone jest co roku 31 października, w przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych. Święto zyskuje coraz większą popularność także w Polsce, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Coraz częściej organizowane są imprezy tematyczne, bale przebierańców oraz wydarzenia pełne halloweenowych atrakcji.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Halloween jest oczywiście dynia. Zwyczaj przygotowywania lampionów wywodzi się z Irlandii, gdzie zgodnie z dawnymi wierzeniami miały one odstraszać złe duchy. Początkowo wykorzystywano do tego rzepy, jednak po przeniesieniu tradycji do Ameryki zastąpiono je dyniami, które były większe i łatwiejsze do wydrążenia.

Dyniowa farma w centrum Gdańska przyciąga spacerowiczów. Wstęp jest bezpłatny!

Tymczasem prawdziwy dyniowy zawrót głowy zapanował już w samym centrum Gdańska! Na Placu Dominikańskim, tuż obok Hali Targowej, pojawiła się dyniowa farma, która przyciąga mieszkańców i turystów. Wstęp na jej teren jest całkowicie bezpłatny. Na odwiedzających czekają setki dyń, drewniany mostek, huśtawka udekorowana kolorowymi liśćmi oraz regały wypełnione jesiennymi ozdobami. O to, jak podoba im się dyniowa farma i czy poczuli już jesienny klimat, spacerowiczów w Gdańsku pytał reporter Radia Eska, Iwo Pastuszka.

- Dynie wyglądają jak w filmie, można się poczuć jak w filmie, zrobić sobie fajne zdjęcia. Też trochę pośmiać się, docenić tę naturę. Nie wiadomo, kiedy dni się skończą słoneczne i nie zrobi się już całkowicie zima. - Klimat jesieni od 1 września. Widziałam już też wiele takich dekoracji dyniowych, włącznie z moim pokojem! - Zaczynam czuć tą jesienną aurę teraz naprawdę. Mamy świetną pogodę, także mamy możemy się delektować piękną, złotą polską jesienią – komentują spacerowicze.

Farmę można odwiedzać bezpłatnie, bez ograniczeń godzinowych i bez konieczności kontaktu z obsługą. Dekoracje mają pozostać na miejscu co najmniej do końca października, o ile pozwoli na to pogoda.

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