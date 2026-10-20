Inwazja biedronek w polskich domach. Czekają przy oknach

Inwazja biedronek jesienią. Gdzie szukają ciepła?

Kiedy na zewnątrz robi się coraz chłodniej, insekty rozpoczynają poszukiwania bezpiecznych kryjówek, aby przetrwać niesprzyjające warunki pogodowe. Z tego powodu o tej porze roku tak łatwo wypatrzyć je na nagrzanych słońcem fasadach budynków, w okolicach ram okiennych czy na przydomowych tarasach.

Biedronki azjatyckie wchodzą do mieszkań przez okna

W okresie jesiennym na murach, zewnętrznych parapetach i w pobliżu szyb regularnie gromadzą się całe chmary owadów. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie osobniki należą do naszych rodzimych gatunków. Wśród nich wyjątkowo często można natknąć się na tak zwaną biedronkę azjatycką, charakteryzującą się mocno zróżnicowanym wyglądem pancerza.

Biedronka azjatycka. Czym różni się arlekin?

Biedronka azjatycka, powszechnie funkcjonująca również pod nazwą arlekin, na pierwszy rzut oka bywa łudząco podobna do tradycyjnych biedronek. Kluczowe rozbieżności ukryte są jednak w kolorystyce oraz liczbie kropek. Skrzydła mogą przyjmować barwę żółtą, intensywnie pomarańczową, krwistoczerwoną, a niekiedy nawet całkowicie czarną. Ilość charakterystycznych plamek także bywa różna – niektóre sztuki mają ich mnóstwo, podczas gdy inne nie posiadają ani jednej.

Gatunek ten mocno rywalizuje z naszymi o zasoby pożywienia oraz wolną przestrzeń. Mimo że te stworzenia nie zagrażają bezpośrednio zdrowiu czy życiu ludzi, ich masowe gromadzenie się w lokalach mieszkalnych potrafi być wyjątkowo uciążliwe i irytujące.

Wtyk amerykański w domu. Co to za owad?

Jesienna inwazja dotyczy nie tylko popularnych biedronek. Na szybach i zewnętrznych ścianach domostw coraz częściej lądują również wtyki amerykańskie. Pluskwiaki, dorastające do nawet dwóch centymetrów długości, wyróżniają się podłużnym odwłokiem, długimi czułkami i specyficznym ornamentem widocznym na skrzydłach. Nietypowy wygląd sprawia, że często bywają niesłusznie brane za zupełnie inne gatunki robaków.

Wtyki amerykańskie pochodzą z Ameryki Północnej. Ich obecność w mieszkaniach nie jest przypadkowa – podobnie jak biedronki azjatyckie poszukują osłoniętych miejsc, w których mogą przetrwać zimę.

Owady te nie są uznawane za niebezpieczne dla człowieka, ale w razie zagrożenia mogą wydzielać intensywny, nieprzyjemny zapach.

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Sposoby na owady jesienią. Jak zabezpieczyć dom?

Najskuteczniejszą strategią na ograniczenie liczby owadów przedostających się do domu jest odpowiednia i wcześniejsza profilaktyka. W wypowiedzi udzielonej stacji Radio Kielce Paweł Kosin podkreślił, że kluczem do sukcesu jest montaż profesjonalnych moskitier na oknach. Taka bariera fizycznie uniemożliwia insektom przedostanie się do środka w trakcie wietrzenia pokojów.

Warto również sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz zwrócić uwagę na niewielkie szczeliny, przez które owady mogą przedostawać się do wnętrza budynku.