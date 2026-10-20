Wybuch pieca w budynku wielorodzinnym. Jedna osoba z poparzeniami trafiła do szpitala

Spis treści
- Eksplozja pieca w Chełmku-Osadzie wywołała pożar budynku wielorodzinnego, wymuszając ucieczkę sześciu mieszkańców. Jedna osoba została ranna.
- Ogień zdołał przedostać się do sąsiedniego lokalu, a ranna w wyniku tego zdarzenia osoba została zabrana na oddział szpitalny.
- Szczegółowe informacje o przebiegu pożaru przedstawiamy w dalszej części artykułu.
Eksplozja pieca w Chełmku-Osadzie. Płomienie przedostały się do sąsiedniego mieszkania
Jak informuje „Dziennik Bałtycki”, do zdarzenia doszło we wtorek, 20 października 2026 roku. Około godz. 16.30 strażacy otrzymali zgłoszenie dotyczące pożaru w Chełmku-Osadzie, miejscowości położonej w powiecie nowodworskim. Płomienie pojawiły się w jednym z mieszkań budynku wielorodzinnego. Na miejsce skierowano osiem zastępów straży pożarnej, które przystąpiły do gaszenia ognia.
Według wstępnych ustaleń pożar poprzedziła eksplozja pieca. Płomienie objęły również sąsiednie mieszkanie. W wyniku zdarzenia poszkodowana została jedna osoba, która odniosła obrażenia w postaci poparzeń. Po udzieleniu pomocy medycznej przewieziono ją do szpitala.
Pożar w powiecie nowodworskim. Sześć osób opuściło budynek
Jak informuje „Dziennik Bałtycki”, do zdarzenia doszło we wtorek, 20 października 2026 roku. Około godz. 16.30 strażacy otrzymali zgłoszenie dotyczące pożaru w Chełmku-Osadzie, miejscowości położonej w powiecie nowodworskim. Płomienie pojawiły się w jednym z mieszkań budynku wielorodzinnego. Na miejsce skierowano osiem zastępów straży pożarnej, które przystąpiły do gaszenia ognia.
Według wstępnych ustaleń pożar poprzedziła eksplozja pieca. Płomienie objęły również sąsiednie mieszkanie. W wyniku zdarzenia poszkodowana została jedna osoba, która odniosła obrażenia w postaci poparzeń. Po udzieleniu pomocy medycznej przewieziono ją do szpitala.