Wybuch pieca w budynku wielorodzinnym. Jedna osoba z poparzeniami trafiła do szpitala

D.P
2026-10-20 21:14

Groźne zdarzenie na Pomorzu! W miejscowości Chełmek-Osada w powiecie nowodworskim wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym. Wszystko rozpoczęło się od wybuchu pieca w jednym z lokali. Płomienie szybko rozprzestrzeniły się na sąsiednie mieszkanie. Sześć osób ewakuowało się z zagrożonego budynku. Jedna osoba doznała poparzeń i została przetransportowana do szpitala. Lokatorzy nadal nie mogą wrócić do swoich mieszkań.

Dwaj strażacy w hełmach przygotowują sprzęt gaśniczy przy wozie. O pożarze w Chełmku-Osadzie przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: Pixabay.com
  • Eksplozja pieca w Chełmku-Osadzie wywołała pożar budynku wielorodzinnego, wymuszając ucieczkę sześciu mieszkańców. Jedna osoba została ranna.
  • Ogień zdołał przedostać się do sąsiedniego lokalu, a ranna w wyniku tego zdarzenia osoba została zabrana na oddział szpitalny.
  • Szczegółowe informacje o przebiegu pożaru przedstawiamy w dalszej części artykułu.

Eksplozja pieca w Chełmku-Osadzie. Płomienie przedostały się do sąsiedniego mieszkania

Jak informuje „Dziennik Bałtycki”, do zdarzenia doszło we wtorek, 20 października 2026 roku. Około godz. 16.30 strażacy otrzymali zgłoszenie dotyczące pożaru w Chełmku-Osadzie, miejscowości położonej w powiecie nowodworskim. Płomienie pojawiły się w jednym z mieszkań budynku wielorodzinnego. Na miejsce skierowano osiem zastępów straży pożarnej, które przystąpiły do gaszenia ognia.

Według wstępnych ustaleń pożar poprzedziła eksplozja pieca. Płomienie objęły również sąsiednie mieszkanie. W wyniku zdarzenia poszkodowana została jedna osoba, która odniosła obrażenia w postaci poparzeń. Po udzieleniu pomocy medycznej przewieziono ją do szpitala.

Pożar w powiecie nowodworskim. Sześć osób opuściło budynek

Jak informuje „Dziennik Bałtycki”, do zdarzenia doszło we wtorek, 20 października 2026 roku. Około godz. 16.30 strażacy otrzymali zgłoszenie dotyczące pożaru w Chełmku-Osadzie, miejscowości położonej w powiecie nowodworskim. Płomienie pojawiły się w jednym z mieszkań budynku wielorodzinnego. Na miejsce skierowano osiem zastępów straży pożarnej, które przystąpiły do gaszenia ognia.

Według wstępnych ustaleń pożar poprzedziła eksplozja pieca. Płomienie objęły również sąsiednie mieszkanie. W wyniku zdarzenia poszkodowana została jedna osoba, która odniosła obrażenia w postaci poparzeń. Po udzieleniu pomocy medycznej przewieziono ją do szpitala.

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