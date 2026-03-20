Koszmarny wypadek na przystanku autobusowym w Gdańsku. Pasażerka straciła nogę

Gdańscy mundurowi informują o makabrycznym incydencie, w efekcie którego korzystająca z komunikacji miejskiej kobieta przeszła amputację kończyny dolnej.

Służby pilnie poszukują osób, które 11 lutego widziały dramatyczne zajście w rejonie pętli „Stogi”.

Poszkodowana znalazła się pod kołami ruszającego pojazdu w trakcie opuszczania jego wnętrza.

Makabryczny wypadek w Gdańsku. Mundurowi proszą o pomoc

Funkcjonariusze proszą o pomoc osoby, które widziały groźny wypadek, do którego doszło w lutym tego roku. Poszkodowaną była pasażerka komunikacji miejskiej.

- Wydział ds. Przestępstw w Ruchu Drogowym i Wykroczeń Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku poszukuje dodatkowych świadków wypadku drogowego, do którego doszło 11 lutego 2026 roku w Gdańsku na ul. Stryjewskiego - czytamy na stronie policji w Gdańsku.

Do zdarzenia doszło około godziny 9:00 w rejonie przystanku „Stogi”. Jak ustalili funkcjonariusze, autobus marki MAN podczas ruszania potrącił kobietę wysiadającą z pojazdu. W wyniku wypadku pasażerka doznała poważnych obrażeń i straciła nogę.

– Według ustaleń funkcjonariuszy kierujący autobusem miejskim marki MAN, odjeżdżając z przystanku w kierunku zajezdni tramwajowej przy ul. Nowotnej, najechał tylną osią na wysiadającą pasażerkę, co było przyczyną późniejszej amputacji kończyny – podają funkcjonariusze.

Służby z Gdańska apelują do świadków. Chcą poznać przebieg zdarzenia

Śledczy proszą wszystkie osoby, które były świadkami zdarzenia i mogą pomóc w odtworzeniu jego przebiegu, o kontakt. Podkreślają, że nawet pozornie nieistotne informacje mogą mieć znaczenie dla sprawy.

Świadkowie proszeni są o zgłaszanie się do Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 245b lub kontakt telefoniczny pod numerem 47 741 66 80.

