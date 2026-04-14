Koniec koszmaru matki ze Starogardu Gdańskiego. Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił Weronikę

Weronika Krawczyk, matka trojga dzieci, drżała na myśl o osadzeniu w zakładzie karnym za popełnione przestępstwo zniesławienia.

Dramat kobiety zainicjowała wizyta w gabinecie lekarskim blisko dekadę temu. Niezadowolona z przebiegu konsultacji pacjentka, postanowiła podzielić się swoimi negatywnymi wrażeniami na forum internetowym.

Ukojenie przyniósł dopiero akt łaski podpisany przez głowę państwa. Prezydent całkowicie zniósł orzeczoną karę, dzięki czemu rodzina zyskała upragniony spokój.

Weronika Krawczyk nie pójdzie za kratki

Kobieta przez długi czas funkcjonowała w permanentnym przerażeniu. Mieszkanka Starogardu Gdańskiego panicznie obawiała się rozłąki z potomstwem i przymusowego odosobnienia. Weronika Krawczyk, po latach znoszenia presji wyroku sądowego i poczucia stygmatyzacji, wreszcie może swobodnie odetchnąć. Matka trojga dzieci nie ukrywa wielkich emocji, bo oznaczają one definitywny koniec jej gehenny.

Dramatyczna wizyta u lekarza. Szokujące słowa

Cała sprawa ma swój początek dziewięć lat wstecz. Będąca w ciąży Weronika, udała się do specjalisty na rutynowe badania prenatalne. Zgodnie z jej słowami, po wykonaniu ultrasonografii i zleceniu testu PAPP-A, medyk miał zasugerować terminację ciąży. Kiedy pacjentka stanowczo zaprotestowała, miała usłyszeć sformułowanie, które na zawsze wryło się w jej pamięć: „Po co ci down?”.

Dla ciężarnej kobiety był to niewyobrażalny wstrząs. Do swojego mieszkania wróciła rozdygotana, zanosząca się płaczem i całkowicie zdezorientowana. Następnie udała się na konsultację do lekarza prowadzącego jej ciążę. Ten specjalista nie dopatrzył się absolutnie żadnych nieprawidłowości rozwojowych płodu. Chłopiec przyszedł na świat całkowicie zdrowy.

Wpis w internecie miał być ostrzeżeniem

Pokłosiem tej traumatycznej wizyty była publikacja Weroniki na zamkniętej grupie w sieci. Intencją autorki było przestrzeżenie innych pacjentek. Ten właśnie komentarz stał się bezpośrednią przyczyną wytoczenia powództwa i skazania z artykułu 212 § 2 kodeksu karnego, dotyczącego zniesławienia. Sąd obarczył kobietę kosztami postępowania, wymierzył karę prac użytecznych społecznie i nakazał wystosowanie przeprosin wobec lekarza. Prawdziwy dramat miał jednak dopiero nastąpić, gdyż realne stało się widmo pozbawienia wolności.

Brak przeprosin i groźba więzienia

Mimo wywiązania się z pozostałych punktów orzeczenia, Weronika odmówiła oficjalnego przeproszenia medyka. To zaniechanie sprawiło, że bezpośrednio zagroziło jej osadzenie w zakładzie karnym. Każda doba przypominała nerwowe oczekiwanie na najgorsze. Zamiast harmonii, w jej życiu zagościł permanentny strach, bezsenność i panika przed tym, co przyniesie jutro. Najbardziej drżała o los swoich pociech – kto zapewni im opiekę i czułość, gdy matka znajdzie się w celi. W tej batalii nie chodziło wyłącznie o suche przepisy prawne, ale o ocalenie rodziny, dla której matka, sparaliżowana lękiem, nie potrafiła normalnie funkcjonować.

Decyzja Karola Nawrockiego zmienia wszystko

Zasadniczy zwrot akcji nastąpił 13 kwietnia 2026 roku, kiedy to Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował się na akt łaski względem Weroniki. Głowa państwa anulowała karę ograniczenia wolności, zwolniła kobietę z obowiązku przeprosin pokrzywdzonego oraz zniosła środek karny. Postanowienie skutkowało również zatarciem skazania. Dla samej zainteresowanej to znacznie więcej niż tylko pismo urzędowe. To finał trwającego latami horroru i moment gigantycznej ulgi, uwalniający ją od psychicznego ciężaru.

Dziś kobieta ma do przekazania tylko jedno posłanie:

- Jestem panu Karolowi Nawrockiemu przeogromnie wdzięczna za to, co zrobił dla mnie i dla mojej rodziny. Nigdy mu tego nie zapomnę. Każdego dnia pamiętam, że dzięki jego decyzji mogę w końcu żyć spokojnie i naprawdę cieszyć się życiem, czasem spędzonym z dziećmi i z mężem - mówi Super Expressowi Weronika Krawczyk.