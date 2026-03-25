Koniec bloków z wielkiej płyty? Sztuczna inteligencja wyliczyła, ile jeszcze przetrwają

PRL-owskie bloki z wielkiej płyty. Ile przetrwają?

Bloki wznoszone w technologii wielkiej płyty to nieodłączny element polskiego krajobrazu. Budowano je na potęgę w czasach PRL, by szybko rozwiązać problem braku mieszkań. Choć przez dziesięciolecia kojarzyły się z ponurą szarością i ciasnotą, dziś temat ten znów staje się głośny, ale z innego powodu. W tych budynkach wciąż żyją miliony Polaków, którzy zastanawiają się, jak długo konstrukcje te będą bezpiecznym miejscem do życia. Odpowiedzi na to pytanie udzieliła sztuczna inteligencja.

Do kiedy przetrwają bloki z wielkiej płyty? AI podała termin

Początkowo szacowano, że żywotność bloków z wielkiej płyty wyniesie od 50 do 70 lat. Choć ten czas wciąż żyje w świadomości społecznej, specjaliści uważają go za przestarzały. Wiele z tych obiektów przeszło bowiem gruntowne remonty: wzmocniono ich struktury, ocieplono elewacje i wymieniono kluczowe instalacje. Dzięki regularnym kontrolom technicznym i modernizacjom spora część osiedli z epoki PRL będzie służyć jeszcze przez wiele dekad.

Kłopot pojawia się w przypadku budynków, w których od 50 czy nawet 70 lat nie przeprowadzono poważniejszych napraw. Brak inwestycji i starzejące się instalacje mogą stanowić realne zagrożenie dla komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców. Dlatego osoby zamieszkujące takie bloki powinny bacznie śledzić stan techniczny obiektu, a w dłuższej perspektywie – rozważyć ewentualną przeprowadzkę, zanim usterki staną się niebezpieczne.

Wielka płyta i jej atuty

Wbrew popularnym stereotypom, mieszkania w blokach z wielkiej płyty mają swoje niezaprzeczalne zalety, które wciąż przyciągają kupców. Kluczowa jest tu lokalizacja – dawne osiedla budowano przeważnie blisko centrów miast lub w dobrze skomunikowanych i przemyślanych dzielnicach.

Kolejnym ogromnym atutem jest przestrzeń. W przeciwieństwie do współczesnych inwestycji deweloperskich, dawne bloki rzadko budowano w bezpośrednim sąsiedztwie. Przy projektowaniu osiedli dbało się o zieleń, place zabaw i szerokie alejki spacerowe, co w dzisiejszych czasach staje się rzadkością. Ważnym argumentem pozostaje również cena. Lokale w wielkiej płycie są przeważnie tańsze od nowych mieszkań, a ich rozkład jest często bardziej funkcjonalny niż współczesne, niekoniecznie praktyczne projekty.