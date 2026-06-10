Kleszcze atakują. Te osoby są narażone najbardziej

Gdzie i kiedy kleszcze są najbardziej aktywne?

Kleszcze pojawiają się głównie w wysokiej trawie, zaroślach i wilgotnych lasach liściastych. Największą aktywność wykazują od wczesnej wiosny do późnej jesieni, szczególnie przy umiarkowanych temperaturach i wysokiej wilgotności. Do kontaktu z nimi najczęściej dochodzi podczas:

spacerów po lesie i parkach,

prac ogrodowych,

aktywności na łąkach i terenach zielonych,

zabaw dzieci na trawie.

Kto jest najbardziej narażony na ukąszenia kleszczy?

Na ryzyko ukąszenia wpływa przede wszystkim styl życia. Najbardziej narażone są osoby:

spędzające dużo czasu na świeżym powietrzu,

biegacze, rowerzyści i turyści,

właściciele psów,

dzieci bawiące się w trawie,

osoby pracujące w ogrodnictwie i leśnictwie.

To jednak nie jedyny czynnik, który może mieć znaczenie. Według niektórych badań, w tym analiz przypisywanych czeskim naukowcom, kleszcze mogą częściej wybierać osoby o określonej grupie krwi. Jakiej?

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Nowy groźny gatunek kleszcza w Polsce. Pojawił się w tych miejscowościach [LISTA]

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Kleszcze w Polsce. Osoby z tą grupą krwi są narażone bardziej

Jak podaje portal nowosci.com.pl, najczęściej atakowaną grupą ma być grupa krwi A - około 36 proc. przypadków. Oznacza to, że osoby z tą grupą mogą być bardziej narażone na ukąszenia. Z kolei grupa krwi B (około 15 proc. przypadków) wydaje się być znacznie rzadziej "wybierana" przez kleszcze.

W lepszej sytuacji mają być także osoby z grupami AB i 0, które plasują się pośrodku lub niżej w zestawieniach preferencji kleszczy. Choć wyniki brzmią interesująco, warto pamiętać, że tego typu badania nie są jednoznaczne i nie przesądzają o realnym ryzyku w codziennym życiu.

Jak się chronić przed kleszczami?

Niezależnie od potencjalnych "preferencji" kleszczy, podstawą jest profilaktyka. Skuteczne metody ochrony to:

noszenie ubrań zakrywających ciało,

stosowanie repelentów,

dokładne oglądanie skóry po powrocie ze spacerów,

szybkie usuwanie kleszczy,

unikanie siadania bezpośrednio w wysokiej trawie.

Czy kleszcze są groźne?

Kleszcze stanowią realne zagrożenie w sezonie wiosenno-letnim. Ukąszenie samo w sobie nie boli, ale może prowadzić do groźnych chorób, takich jak borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu. Właśnie dlatego szybka reakcja i profilaktyka mają kluczowe znaczenie.