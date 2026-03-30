Kiedy wrócą upały do Polski? Nowa prognoza IMGW na lato 2026 daje odpowiedź

Jaka pogoda w maju 2026? IMGW prognozuje stabilną aurę

Jak informuje „Wirtualna Polska”, maj zapowiada się bardzo stabilnie pod względem pogody. W całej Polsce temperatury mają utrzymywać się na poziomie zgodnym z wieloletnią normą. Oznacza to przyjemną, wiosenną aurę. Sprzyjającą spacerom, wycieczkom rowerowym czy górskim wyprawom, ale jeszcze bez prawdziwie letnich upałów.

W centralnej części kraju średnie temperatury mają wynosić około 13–15 stopni Celsjusza, podobne wartości prognozowane są na południu. Należy jednak pamiętać, że są to pomiary wykonywane w cieniu. W nasłonecznionych miejscach będzie odczuwalnie cieplej, choć nadal nie będą to typowo wakacyjne warunki. Suma opadów również ma utrzymać się w normie.

Upały w czerwcu 2026. Eksperci zapowiadają uderzenie lata

Wyraźna zmiana nastąpi w czerwcu. Z prognoz IMGW wynika, że to właśnie wtedy do Polski zawita prawdziwe lato wraz z pierwszymi falami upałów. Mapy pogodowe wskazują, że temperatury w całym kraju będą wyraźnie przekraczać normy wieloletnie.

Już same średnie wartości zapowiadają się wysoko. W Gdańsku powyżej 15–16 stopni, a we Wrocławiu nawet ponad 17–18 stopni. Trzeba jednak pamiętać, że są to dane uśrednione, uwzględniające także chłodniejsze noce i pomiary w cieniu.

W praktyce oznacza to, że w ciągu dnia, szczególnie przy pełnym nasłonecznieniu, temperatury mogą być znacznie wyższe, zapewniając typowo wakacyjny, gorący klimat. Co istotne, mimo wysokich temperatur opady mają pozostać na normalnym poziomie, co zmniejszy ryzyko suszy.

To właśnie czerwiec zapowiada się jako najlepszy czas na rozpoczęcie urlopów i letnich wyjazdów.

Pogoda na lipiec 2026. Będzie ciepło, ale bez fal upałów

Po bardzo ciepłym czerwcu w lipcu pogoda ma się nieco ustabilizować. Temperatury wrócą do poziomów charakterystycznych dla wieloletnich norm, co oznacza brak większych anomalii i bardziej przewidywalne warunki.

Nie oznacza to jednak ochłodzenia. Lipiec nadal pozostanie najcieplejszym miesiącem w roku. Przykładowo we Wrocławiu średnie temperatury mogą sięgać nawet 19–20 stopni (w cieniu), a w słońcu będą znacznie wyższe.

Różnica polega na tym, że zamiast intensywnych fal upałów, które mają pojawić się w czerwcu, lipiec przyniesie bardziej umiarkowaną i stabilną pogodę. Idealną dla osób, które wolą ciepło bez ekstremalnych temperatur.

