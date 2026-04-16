Juwenalia Gdańskie 2026 - kto wystąpi? Lineup, bilety, ceny [HARMONOGRAM]

Amadeusz Calik
2026-04-16 17:28

Szykujcie się na jedno z największych wydarzeń tej wiosny – Juwenalia Gdańskie wracają w wielkim stylu! Już 8 i 9 maja 2026 roku Gdańsk ponownie zamieni się w tętniące życiem centrum studenckiej zabawy, pełne muzyki, energii i niezapomnianych emocji.

i

Autor: Karol Makurat/ Reporter

To jedno z największych wydarzeń studenckich w Polsce północnej, które co roku przyciąga tysiące uczestników. Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo mocno – zarówno pod względem muzycznym, jak i organizacyjnym.

Juwenalia Gdańskie 2026 – bilety i ceny

Bilety na Juwenalia Gdańskie 2026 są już dostępne w sprzedaży online. Organizatorzy przygotowali kilka pul wejściówek, dlatego warto się pospieszyć. 

Wśród dostępnych opcji znajdziecie:

  • bilety jednodniowe (na 8 maja lub 9 maja),
  • karnety dwudniowe,
  • bilety ulgowe dla studentów,

Ceny biletów na Juwenalia Gdańskie 2026 różnią się w zależności od puli i dostępności - zaczynają się od 123 zł.

Gdzie kupić bilety na Juwenalia Gdańskie 2026?

Sprzedaż prowadzona jest online na oficjalnej stronie wydarzenia: https://juwenaliagdanskie.pl/bilety/

Juwenalia Gdańskie 2026 – line-up

Organizatorzy odsłaniają kolejne karty, a pierwsze ogłoszenia już robią wrażenie.

8 maja 2026:

  • Golec uOrkiestra
  • Avi
  • Kuban
  • Sokół

9 maja 2026:

  • Majka Jeżowska
  • Young Multi

To jednak dopiero początek – kolejne ogłoszenia artystów mają pojawić się wkrótce. Line-up Juwenaliów Gdańskich 2026 ma być jeszcze bogatszy i bardziej różnorodny.

ZOBACZ KTO WYSTĄPI NA JUWENALIACH GDAŃSKICH 2026:

Juwenalia Gdańskie 2026
Galeria zdjęć 7

Juwenalia Gdańskie 2026 – co jeszcze czeka uczestników?

Poza koncertami uczestnicy mogą liczyć na:

  • specjalne strefy tematyczne,
  • dodatkowe atrakcje festiwalowe,
  • strefy chilloutu i gastronomii,
  • niezapomnianą atmosferę studenckiego święta.

Juwenalia w Gdańsku to nie tylko koncerty – to dwa dni pełne energii, integracji i wspólnej zabawy.

Juwenalia