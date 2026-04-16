Juwenalia Gdańskie 2026 - kto wystąpi? Lineup, bilety, ceny [HARMONOGRAM]

To jedno z największych wydarzeń studenckich w Polsce północnej, które co roku przyciąga tysiące uczestników. Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo mocno – zarówno pod względem muzycznym, jak i organizacyjnym.
Juwenalia Gdańskie 2026 – bilety i ceny
Bilety na Juwenalia Gdańskie 2026 są już dostępne w sprzedaży online. Organizatorzy przygotowali kilka pul wejściówek, dlatego warto się pospieszyć.
Wśród dostępnych opcji znajdziecie:
- bilety jednodniowe (na 8 maja lub 9 maja),
- karnety dwudniowe,
- bilety ulgowe dla studentów,
Ceny biletów na Juwenalia Gdańskie 2026 różnią się w zależności od puli i dostępności - zaczynają się od 123 zł.
Gdzie kupić bilety na Juwenalia Gdańskie 2026?
Sprzedaż prowadzona jest online na oficjalnej stronie wydarzenia: https://juwenaliagdanskie.pl/bilety/
Juwenalia Gdańskie 2026 – line-up
Organizatorzy odsłaniają kolejne karty, a pierwsze ogłoszenia już robią wrażenie.
8 maja 2026:
- Golec uOrkiestra
- Avi
- Kuban
- Sokół
9 maja 2026:
- Majka Jeżowska
- Young Multi
To jednak dopiero początek – kolejne ogłoszenia artystów mają pojawić się wkrótce. Line-up Juwenaliów Gdańskich 2026 ma być jeszcze bogatszy i bardziej różnorodny.
Juwenalia Gdańskie 2026 – co jeszcze czeka uczestników?
Poza koncertami uczestnicy mogą liczyć na:
- specjalne strefy tematyczne,
- dodatkowe atrakcje festiwalowe,
- strefy chilloutu i gastronomii,
- niezapomnianą atmosferę studenckiego święta.
Juwenalia w Gdańsku to nie tylko koncerty – to dwa dni pełne energii, integracji i wspólnej zabawy.