Juwenalia Gdańskie 2026 - kto wystąpi? Lineup, bilety, ceny [HARMONOGRAM]

To jedno z największych wydarzeń studenckich w Polsce północnej, które co roku przyciąga tysiące uczestników. Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo mocno – zarówno pod względem muzycznym, jak i organizacyjnym.

Juwenalia Gdańskie 2026 – bilety i ceny

Bilety na Juwenalia Gdańskie 2026 są już dostępne w sprzedaży online. Organizatorzy przygotowali kilka pul wejściówek, dlatego warto się pospieszyć.

Wśród dostępnych opcji znajdziecie:

bilety jednodniowe (na 8 maja lub 9 maja),

karnety dwudniowe,

bilety ulgowe dla studentów,

Ceny biletów na Juwenalia Gdańskie 2026 różnią się w zależności od puli i dostępności - zaczynają się od 123 zł.

Gdzie kupić bilety na Juwenalia Gdańskie 2026?

Sprzedaż prowadzona jest online na oficjalnej stronie wydarzenia: https://juwenaliagdanskie.pl/bilety/

Juwenalia Gdańskie 2026 – line-up

Organizatorzy odsłaniają kolejne karty, a pierwsze ogłoszenia już robią wrażenie.

8 maja 2026:

Golec uOrkiestra

Avi

Kuban

Sokół

9 maja 2026:

Majka Jeżowska

Young Multi

To jednak dopiero początek – kolejne ogłoszenia artystów mają pojawić się wkrótce. Line-up Juwenaliów Gdańskich 2026 ma być jeszcze bogatszy i bardziej różnorodny.

Juwenalia Gdańskie 2026 – co jeszcze czeka uczestników?

Poza koncertami uczestnicy mogą liczyć na:

specjalne strefy tematyczne,

dodatkowe atrakcje festiwalowe,

strefy chilloutu i gastronomii,

niezapomnianą atmosferę studenckiego święta.

Juwenalia w Gdańsku to nie tylko koncerty – to dwa dni pełne energii, integracji i wspólnej zabawy.