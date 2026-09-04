Jesień coraz bliżej. IMGW wydaje alerty pierwszego stopnia

Jesień 2026 nadchodzi wielkimi krokami. Kiedy początek nowej pory roku?

Do rozpoczęcia kalendarzowej jesieni zostało jeszcze kilkanaście dni, jednak meteorologiczna jesień już trwa. Każdego roku rozpoczyna się ona 1 września. Jednocześnie wciąż mamy kalendarzowe lato, które zakończy się 22 września. Następnego dnia, 23 września, oficjalnie rozpocznie się kalendarzowa jesień.

W tym roku 23 września będzie również pierwszym dniem astronomicznej jesieni. Jej nadejście wyznacza równonoc jesienna, podczas której Słońce przechodzi przez punkt Wagi, a promienie słoneczne padają prostopadle na równik. Na półkuli północnej zjawisko to występuje zwykle 22 lub 23 września. W 2026 roku przypadnie w środę, 23 września.

Na jesienną aurę nie będziemy jednak musieli czekać aż do drugiej połowy września. Już w najbliższym czasie przez część Polski przejdą fronty atmosferyczne, przynosząc intensywne opady. W związku z prognozowaną sytuacją IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne.

Alerty IMGW przed silnym deszczem. Gdzie spodziewać się ulew?

Alerty pierwszego stopnia przed silnym deszczem wydano dla całego województwa pomorskiego oraz większości województwa zachodniopomorskiego, z wyłączeniem pasa powiatów położonych na południu regionu. Ostrzeżeniami objęto także centralne i północno-wschodnie obszary województwa warmińsko-mazurskiego.

W regionach objętych alertami spodziewane są opady o umiarkowanym natężeniu, które miejscami mogą być silne. Synoptycy przewidują, że łączna suma deszczu wyniesie od 30 do 35 litrów na metr kwadratowy.

Ostrzeżenia będą obowiązywały w piątek, 4 września, od godz. 10 do godz. 20. IMGW apeluje o ostrożność oraz zaleca bieżące sprawdzanie komunikatów i obserwowanie rozwoju sytuacji pogodowej.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie