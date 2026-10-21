Jako słoniątko przeżyła horror w cyrku. Po 20 latach w zoo przechodzi na emeryturę. Wiki wyjedzie do... Francji!

Słonica Wiki trafiła do gdańskiego zoo po koszmarze w cyrku

To właśnie w gdańskim zoo Wiki odnalazła spokój, odzyskała zaufanie do ludzi i zyskała wierną towarzyszkę. Słonica indyjska przyjechała do Gdańska w 2006 roku. Wcześniej przeszła wiele trudnych doświadczeń. Jeszcze jako słoniątko trafiła do cyrku, gdzie poddawano ją tresurze i zmuszano do wykonywania czynności sprzecznych z jej naturalnymi zachowaniami. Prawdopodobnie wskutek stosowanych tam brutalnych metod doszło do paraliżu jej trąby, która do dzisiaj nie działa prawidłowo. Tymczasem trąba jest jednym z najważniejszych narządów słonia, służącym m.in. do oddychania, pobierania pożywienia oraz picia wody. Pomimo ograniczonej sprawności Wiki nauczyła się wykorzystywać ją w taki sposób, aby samodzielnie jeść i pić.

Organizacje działające na rzecz praw zwierząt przez wiele lat walczyły o uwolnienie Wiki z cyrku. W końcu ich wysiłki zakończyły się sukcesem. Po przyjeździe do Gdańska słonica potrzebowała jednak wielu miesięcy, żeby ponownie zaufać ludziom. W ogrodzie zoologicznym zapewniono jej troskliwą opiekę, a najbliższą przyjaciółką Wiki została słonica afrykańska Katka. Zwierzęta spędziły ze sobą długie lata i razem doczekały późnej starości. Na wybiegu wielokrotnie można było zobaczyć ich wzajemne zaczepki i lekkie szturchnięcia, będące oznaką silnej więzi. Kiedy jedna z nich gorzej się czuła, druga pozostawała tuż obok, wspierając swoją towarzyszkę.

Śmierć słonicy Katki. Wiki z gdańskiego zoo cierpi z powodu samotności

Niestety, w czerwcu 2026 roku Katka odeszła w wieku 56 lat. Była najstarszą słonicą afrykańską w Europie, a przez wiele lat również jedną z najbardziej znanych mieszkanek gdańskiego zoo. Od tamtej pory Wiki, słonica indyjska starsza od swojej przyjaciółki o sześć lat, żyje samotnie. Dla słoni brak towarzystwa jest wyjątkowo dotkliwy, gdyż może wywoływać silny stres, niepokój oraz cierpienie psychiczne. Są to bowiem zwierzęta stadne, które budują bliskie relacje rodzinne i potrzebują obecności innych słoni, aby czuć się bezpiecznie.

Decyzja zapadła. Słonica Wiki przenosi się do francuskiego sanktuarium

Niestety, w czerwcu 2026 roku Katka odeszła w wieku 56 lat. Była najstarszą słonicą afrykańską w Europie, a przez wiele lat również jedną z najbardziej znanych mieszkanek gdańskiego zoo. Od tamtej pory Wiki, słonica indyjska starsza od swojej przyjaciółki o sześć lat, żyje samotnie. Dla słoni brak towarzystwa jest wyjątkowo dotkliwy, gdyż może wywoływać silny stres, niepokój oraz cierpienie psychiczne. Są to bowiem zwierzęta stadne, które budują bliskie relacje rodzinne i potrzebują obecności innych słoni, aby czuć się bezpiecznie.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie

- Po 20 latach spędzonych w gdańskim zoo nasza słonica indyjska Wiki wyruszy do nowego domu we Francji. Zanim rozpocznie nowy rozdział życia, chcemy wspólnie z Wami pożegnać ją w wyjątkowy sposób – czytamy.

Oficjalne pożegnanie Wiki zaplanowano na niedzielę, 25 października 2026 roku, na godzinę 11:00 w gdańskim zoo. Opiekunowie przygotowali specjalne wydarzenie, podczas którego pojawią się wspomnienia, ciekawostki dotyczące życia słonicy oraz serdeczne słowa pożegnania. Goście będą mogli lepiej poznać historię Wiki, uczestniczyć w pokazowym karmieniu, a także przygotować dla niej wyjątkową pamiątkę – list lub własnoręcznie wykonaną laurkę.

- Przeprowadzka to ważny krok w trosce o dobrostan Wiki i zapewnienie jej towarzystwa innych słoni. Chcemy, by ten dzień był pełen ciepłych wspomnień i dobrych życzeń na nową drogę – dodaje zoo w mediach społecznościowych.