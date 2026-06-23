Jak schłodzić psa latem? Poradnik na upalne dni

Co zrobić, aby psu nie było gorąco?

Wakacje oficjalnie już za chwilę się rozpoczną, lecz upały dają o siebie znać od kilku dni. Wysokie temperatury są problematyczne nie tylko dla ludzi, ale też dla zwierząt. Jak więc pomóc czworonożym przyjaciołom schłodzić się w trakcie upału? Mamy kilka rad!

Jak schłodzić psa domowym sposobem?

Psy nie pocą się tak jak ludzie. Regulują temperaturę ciała głównie poprzez ziajanie oraz w niewielkim stopniu przez opuszki łap. Gdy temperatura otoczenia jest bardzo wysoka, organizm zwierzęcia może nie nadążać z oddawaniem ciepła, co zwiększa ryzyko przegrzania i udaru cieplnego. Właśnie dlatego podczas upałów nawodnienie jest absolutną podstawą. Miska z wodą powinna być zawsze pełna, a jej zawartość warto wymieniać kilka razy dziennie, aby była świeża i chłodna. O czym jeszcze warto pamiętać?

Unikaj spacerów w najgorętszych godzinach

W czasie fal upałów najlepiej planować spacery wcześnie rano oraz późnym wieczorem, gdy temperatura jest niższa. Między godziną 11:00 a 17:00 warto ograniczyć aktywność na zewnątrz do minimum. Rozgrzany asfalt czy kostka brukowa mogą powodować bolesne oparzenia opuszek łap.

Co zrobić, gdy psu jest gorąco? Stwórz chłodne miejsce do odpoczynku

Pies powinien mieć możliwość schronienia się przed słońcem i odpoczynku w chłodniejszym miejscu. Warto więc choć w jednym pokoju w domu zasłaniać rolety lub zasłony i korzystać z wentylatorów lub klimatyzacji jeśli jest taka możliwość.

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Jak obniżyć temperaturę psu?

Coraz większą popularnością cieszą się specjalne maty chłodzące dla psów. Działają one bez konieczności podłączania do prądu i pomagają obniżyć temperaturę ciała zwierzęcia podczas odpoczynku. Matę można rozłożyć praktycznie wszędzie, więc będzie dobrym rozwiązaniem do domu, na wyjazd czy na spacer.

Mata chłodząca dla psa: jak działa?

Mata chłodząca dla psa pomaga obniżyć temperaturę ciała zwierzęcia poprzez pochłanianie nadmiaru ciepła. Większość dostępnych na rynku modeli zawiera specjalny żel chłodzący, który aktywuje się pod wpływem nacisku i kontaktu z ciałem psa. Oznacza to, że mata zaczyna działać automatycznie, gdy zwierzę się na niej położy.

W trakcie użytkowania żel absorbuje ciepło z organizmu psa, zapewniając przyjemne uczucie chłodu przez kilka godzin. Po pewnym czasie mata "ładuje się" ponownie podczas przerwy w użytkowaniu - zazwyczaj wystarczy pozostawić ją nieużywaną przez kilkanaście lub kilkadziesiąt minut.